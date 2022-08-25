طريقة الكيكة بكل أنواعها شيكولاتة وفانيليا وبرتقال بخطوات مختصرة تضمن نجاحها من أول مرة

الكيكة من أشهى الحلويات التي أصبحت اليوم من الأطباق الرئيسية في الحفلات وأعياد الميلاد، الكيكة من الأطباق الغنية بالكثير من الفوائد لإحتوائها على مكونات مليئة بالعناصر الغذائية كاللبن والبيض والدقيق وغيرها الكثير، ويحبها الصغار جداً وتحفزهم على تناول اللبن، ويمكن تحضير الكيكة بأكثر من طريقة منها كيكة الشيوكولاتة الغنية بالعناصر الغذائية، وكيكة الفانيليا، وكيكة البرتقال، ومن خلال مقالنا سنقدم إليكم طريقه عمل الكيكة بكل أنواعها في المنزل بحرفية فتابعونا.

تحضير الكيكة بالشيكولاتة

من أكثر أنواع الكيكة التي يفضل الجميع تناولها ويعشقونها بشدة هي كيكة الشيكولاتة، ويمكن تقديم كيكة الشيكولاتة بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة وفيما يلي المكونات والطريقة.

مكونات كيكة الشيكولاتة

كوب ونصف من السكر الناعم.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

3 بيضات كبيرة.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3/4 كوب من الزيت النباتي أو الزبدة.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

1/2 كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

لتحضير صوص الشيكولاتة

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من السكر الناعم.

أربع ملاعق كبيرة من الكاكاو.

نصف كوب من الزيت النباتي.

طريقة تحضير صوص الشيكولاتة

يتم خلط المكونات السابقة بالمضرب الكهربائي جيداً حتى تحصلين على قوام ثقيل ومتجانس مع مراعاة إضافة الزيت بشكل تدريجي.

طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة

نشعل الفرن على درجة حرارة 180 ليسخن قبل وضع الكيكة به. أخفقي البيض والسكر والفانيليا بالمضرب الكهربائي، ويتم إضافة الحليب والزيت للخليط، ثم يتم الخفق على سرعة متوسطة لكي تتجانس المكونات، ثم أضيفي الفانيليا والكاكاو. يتم نخل الدقيق والكاكاو جيداً حتى يصبح نقي بدون شوائب، ثم أضيفي الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر إلى الخليط السابق، ثم استكملي الخفق حتى تتجانس المكونات وتتماسك. أحضري قالب كيك مدهون بالزيت، ثم أسكبي خليط الكيك في القالب، ثم ضعيه في الفرن المحمى سابقاً لمدة 45 دقيقة حتى يصبح لون الكيكة فاتح مما يدل على نضجها مع أختبار النضج من الداخل بعود خشبي. يتم إخراج الكيكة من الفرن، ثم اتركيها لتبرد وضعي صوص الشيكولاته عليها وقدميها بالهناء والشفاء.

تحضير كيكه الفانيليا

ومن منا لا يعشق رائحة الفانيليا في الكيكة ونطلق على كيكة الفانيليا الكيكة العادية وذلك لقدم تاريخها في كل البيوت، فهى نوع الكيك الذي نشأنا عليه جميعاً وعشقنا تناوله.

مكونات كيكة الفانيليا