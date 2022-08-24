شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 60% وحتي نهاية أغسطس تسوق قبل نهاية العرض

في كل عام يفاجئنا العثيم بعروضه المبهرة التي تدهش الجميع بسبب المنتجات الذي يقدمها لعملائه بسعر منخفض للغاية، كما أنه يتيح لك شراء مختلف الأشياء مثل الأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية وكل ما يحتاجه الناس، ونؤكد لكم أن جميع المنتجات سوف تشتريها بسعر منخفض قد يصل إلى نصف الثمن، لذا في هذا المقال سنعرض أحدث العروض المقدمة من قبل العثيم.

ما هي عروض العثيم

في تلك الفترة نحن في انتظار قدوم المدارس وتستعد كل أم لشراء وتجهيز أولادها من الملابس والحقائب والكتب المدرسية والكراسات، كما أنها تشتري جميع المنتجات الغذائية مثل الجبن والتي تحتاجها في صنع السندوتشات لأطفالها، كما أنها يجب أن تشتري الحليب البودر والكورن فليكس حتى يتم تجهيز الإفطار للأولاد قبل الذهاب إلى المدرسة، لذا ننصح جميع الأمهات بالذهاب إلى العثيم حتى تشترى تلك الأشياء بسعر رخيص دون أن تذهب إلى متجر آخر يحتاج الكثير من المال لكي تنتهي من عملية الشراء.

خصومات عثيم الرائعة

يقدم العثيم عروض على الفواكه بأنواعها كما أنه من الرائع أن تجد فاكهة طازجة وبسعر رخيص، ومن ضمن أنواع الفواكه والخضروات الموجودة والتي وضع عليها خصم هو التفاح والخوخ والكمثرى والجزر المستورد والليمون الفيتنامي، وستجد هذا الخصم في جميع فروع العثيم، أما بالنسبة للحوم فيوجد خصم على لحم التيس الطازج وتستطيع أن تستخدمه في صنع المندي بسبب احتوائه على العظام، كما يوجد خصم على لحم من نوع الرفيدي وستحصل عليه مقابل مال قليل، وهناك عروض أخرى على منتجات الألبان حيث يوجد عرض على كريمة الطبخ والتي تكون من نوع دانا وعرض على الزبدة الغير مملحة والتي تأتي من نوع نادك ويمكنك أن تستخدمها في الطهي وصنع مختلف الحلويات.