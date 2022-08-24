شوف عروض وخصومات العثيم مول راجعين للدراسة بأقوى العروض

عروض وخصومات العثيم مول، في هذا الأسبوع تعد من أقوى الخصومات التي يمكنك الحصول عليها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة العودة للدراسة تحت شعار العودة للدراسة بأقوى العروض مع أسواق عبد الله العثيم، حيث يمكنك الحصول في هذا على جميع المستلزمات الدراسية، وجميع مقاضيك الشهرية، وجميع احتياجات أسرتك، وتشكيلة متنوعة من المنتجات التي تحتاجها كل تلك العروض بأسعار تنافسية، كما يمكنك الحصول على الأجهزة الكهربائية والعديد من هواتف المحمول بأنواعها المختلفة، وشاشات التلفاز بالعديد من المقاسات المختلفة كل تلك العروض وأكثر مع العثيم مول.

عروض وخصومات العثيم مول

قم بالحصول على شاشة اونيكس ال اي دي بحجم 32 بوصة فقط بسعر 299 ريال سعودي بدلا من 499 ريال للحبة.

احصل أيضا على شاشة جيباس سمارت بحجم 43 بوصة بسعر 799 ريال للحبة.

كما يمكنك شراء شاشة امبكس سمارت 4 كي فقط بسعر 1699 ريال سعودي بدلا من 2199 ريال سعودي للحبة.

اشتري شاشة ارو ال اي دي 40 بوصة فقط بسعر 629 ريال بدلا من 799 ريال للحبة.

احصل على فرن كيون كهربائي بسعة 45 لتر فقط بسعر 314 ريال سعودي بدلا من 369 ريال للحبة.

قم أيضا بشراء مضرب بيض مولينكس بقوة 200 واط فقط بسعر 129 ريال سعودي بدلا من 179 ريال سعودي.

أسواق عبد الله العثيم

قم بالحصول على طقم إفطار كولين فقط بسعر 189 ريال سعودي بدلا من 279 ريال سعودي حبة واحدة لكل عميل.

كما يمكنك شراء خلاط كينوود مع مطحنة + جك فقط بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 265 ريال للحبة.

اشتري قدر ضغط اي تي سي بسعة 10 لتر من العربي بسعر 289 ريال سعودي بدلا من 399 ريال للحبة.

كما يمكنك الحصول على محضر طعام مولينكس بسعة 2.4 لتر فقط بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 469 ريال سعودي للحبة.

عروض العثيم بمناسبة العودة للمدارس