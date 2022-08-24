نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف موسم جوائز هايبر بنده عروض خيالية على الجوالات والشاشات الذكية و الأجهزة الكهربائية في المقال التالي
عمر شويل - جدة موسم جوائز هايبر بنده عروض خيالية على الجوالات والشاشات الذكية و الأجهزة الكهربائية، يتوفر غلاية ستانلس ستيل كولين سعة 1.8 لتر بسعر 45 ريال بدلا من 65 ريال خصم 31%، يتوفر مطحنة قهوة كي أون بسعر 45 ريال بدلا من 69 ريال خصم 35%، يتوفر مطحنة قهوة مولنيكس بسعر 139 ريال بدلا من 179 ريال خصم 22%، تتوفر عصارة كليك أون 600 واط بسعر 129 ريال بدلا من 159 ريال خصم 19% ضمن عروض هايبر بنده.
موسم جوائز هايبر بنده عروض الأجهزة والجوالات
تتوفر غسالة تعبئة علوية حجم صغير جيباس سعة 3.5 لتر بسعر 499 ريال بدلا من 599 ريال خصم 17%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية موزع مياة كي أون بسعر 449 ريال بدلا من 509 ريال خصم 12%، يتوفر ضمن خصومات الصيف المذهلة موزع مياه حار وبارد جيباس بسعر 349 ريال بدلا من 549 ريال خصم 37%، فريزر جيباس سعة 170 لتر بسعر 899 ريال بدلا من 1149 ريال خصم 22%.
عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده
يتوفر فرن كهربائى كليك اون سعة 48 لتر بسعر 299 ريال بدلا من 399 ريال خصم 25%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية فرن كهربائى اي تي سي سعة 45 لتر بسعر 265 ريال بدلا من 365 ريال خصم 27%، تتوفر ضمن خصومات هايبر بنده الخيالية شواية مسطحة سنكور 2300 وات بسعر 195 ريال بدلا من 295 ريال خصم 34%، تتوفر مكواة جيباس بسعر 59 ريال بدلا من 69 ريال خصم 15%.
عروض الجوالات هايبر بنده
يتوفر هاتف نوكيا بلس سي 1 سعة 16 جيجابايت و 2 جيجا رام بسعر 199 ريال بدلا من 319 ريال خصم 38%، يتوفر ضمن عروض الجوالات هايبر بنده هاتف ريل مي 9 أي سعة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام بسعر 799 ريال بدلا من 849 ريال خصم 6%، يتوفر ضمن عروض العودة للمدارس خصومات الصيف هاتف نوكيا سي بلس سعة 64 جيجابايت و 3 جيجا رام بسعر خاص 479 ريال.
عروض الشاشات الذكية هايبر بنده
يتوفر تلفزيون سكاي وورث أندرويد شاشة ذكية حصرية للأعضاء 58 بوصة يدعم تقنية 4 كي بسعر 1499 ريال بدلا من 2999 ريال خصم 50%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون سكاي وورث اتش دي 32 بوصة ال اي دي بسعر 449 ريال بدلا من 899 ريال خصم 50%، يتوفر تلفزيون تي سي ال 50 بوصة أندرويد سمارت تي في يدعم تقنية 4 كي بسعر 1399 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 39% ضمن عروض هايبر بنده.
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