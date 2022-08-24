نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بن داود ماركت الإسبوعية على أجهزة اللاب توب والجوالات وأجهزة المطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بن داود ماركت الإسبوعية على أجهزة اللاب توب والجوالات وأجهزة المطبخ، يتوفر بي أند دي مضخة ماء أوتوماتيكي بسعر 21 ريال بدلاً من 32 ريال خصم 34%، يتوفر تيفال قطاعة يدوية سعة 500 مل بسعر 69 ريال بدلاً من 89 ريال خصم 23%، كما يتوفر بسعة 900 مل بسعر 89 ريال بدلاً من 129 ريال خصم 31%، يتوفر بي أند دي ترمس سعة 1 لتر بسعر 39 ريال بدلاً من 49 ريال خصم 21% ضمن عروض بن داود ماركت الإسبوعية.

عروض بن داود ماركت الإسبوعية نهاية أغسطس

يتوفر كينوود غلاية سعة 1.7 لتر بسعر 109 ريال بدلاً من 129 ريال خصم 16%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية مولينكس عصارة بقوة 350 وات بسعر 169 ريال بدلاً من 279 ريال خصم 32%، يتوفر ضمن عروض بن داود ماركت الإسبوعية مولينكس محضرة طعام بقوة 1000 وات سعة 3 لتر بسعر 699 ريال بدلاً من 949 ريال خصم 26%، يتوفر مولينكس مفرمة كهربائية بقوة 500 وات سعة 500 مل بسعر 169 ريال بدلاً من 249 ريال خصم 47%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بن داود

يتوفر براون مكواة بخار بقوة 1900 وات بسعر 109 ريال بدلاً من 139 ريال خصم 22%، يتوفر ضمن عروض بن داود ماركت الإسبوعية إمبيريال محضرة القهوة بقوة 450 وات بسعر 99 ريال بدلاً من 175 ريال خصم 44%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية نسكافيه دولتشي جوستو جين يو اس بلس بسعر 379 ريال بدلاً من 749 ريال خصم 50%، يتوفر ضمن عرض خاص إمبيريال محمصة الخبز بسعر 159 ريال.

عروض الصيف شهر أغسطس

يتوفر إمبيريال مكواة بالبخار بقوة 1200 وات بسعر 159 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 47%، يتوفر ضمن خصومات الصيف لشهر أغسطس بي أند دي ماكينة تجفيف بسعر 39 ريال بدلاً من 54 ريال، يتوفر بيورر جهاز مملس الشعر بسعر 159 ريال بدلاً من 195 ريال، يتوفر إمبيريال ماكينة حلاقة الشعر للمرأة بسعر 59 ريال بدلاً من 115 ريال، يتوفر براون ماكينة حلاقة الشعر بسعر 169 ريال بدلاً من 239 ريال.

عروض أجهزة اللاب توب هايبر بن داود

يتوفر عرض حصري على ديل لاب توب حجم 15.6 بوصة إنتل كور آي 3 بروسيسور كور اي 3، ضمن عروض أجهزة اللاب توب سعة 4 جيجابايت رام بالإضافة إلى شنطة لاب توب و ماوس لاسلكي بسعر 1999 ريال، يتوفر ضمن عروض هايبر بن داود الإسبوعية سامسونج جالكسي تاب ايه 8 بحجم 10.2 بوصة يدعم شبكة الجيل الرابع 4G سعة 32 جيجابايت و 3 جيجا رام كاميرا 8 ميجا بيكسل بسعر 949 ريال، يتوفر أيباد حجم 10.2 بوصة سعة 64 جيجابايت بسعر 1449 ريال.

عروض الجوالات هايبر بن داود

يتوفر سامسونج جالكسي إيه 13 يدعم شبكة الجيل الرابع 4G سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام كاميرا 8/50/5 ميجا بيكسل بسعر 649 ريال، يتوفر ضمن عروض الجوالات هايبر بن داود سامسونج جالكسي تاب لايت بحجم 8.7 بوصة يدعم شبكة الجيل الرابع 4G سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام كاميرا 5 ميجا بيكسل بسعر 659 ريال، يتوفر سامسونج جالكسي إيه 33 يدعم شبكة الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام كاميرا 32/8/48 ميجا بيكسل بسعر 1199 ريال مع استرجاع نقدي بقيمة 79 ريال ضمن عروض هايبر بن داود الإسبوعية.