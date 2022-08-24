طريقة عمل مصيدة الذباب بطريقة سهلة وبسيطة بمكونات موجودة بالمنزل

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طريقة عمل مصيدة الذباب، بمجرد اقتراب فصل الصيف يأتي الذباب ويتكاثر فهو من اشد الأشياء وأكثرها التي تتسبب في إزعاج الأشخاص، بالإضافة إلى أنه يكون سبب رئيسي في تلوث الطعام وإصابة الأشخاص ببعض الأمراض، وتعريض الجلد إلى تقرحات وحساسية شديدة، ويعاني البعض من مشكلة كبيرة في التخلص من هذا الذباب رغم استخدامها للعديد من الأنواع المختلفة من المبيدات المشهورة والمعروفة، لذا قررنا أن نذكر لكم بعض الوصفات التي تتمكن من خلالها القضاء على الذباب، وذلك في الفقرات القادمة.
طريقة عمل مصيده للذباب والناموس اعمليها ولا تحتاجي مبيد ولا أقراص طرق طرد الذباب والناموس
طريقة عمل مصيدة ذباب في المنزل
لكي يتاح لك إعداد مصيدة ذباب في البيت فلابد من جلب تلك المكونات الآتية والتي تكون في حاجة إليها، وأهم هذه المكونات:-
- لابد من إحضار زجاجة كبيرة مصنوعة من البلاستيك.
- جلب كوب واحد من الماء الفاتر، بجانب إحضار مقص.
- توفير أربع ملاعق من السكر.
- ملعقتان من الشكولاته الساحة.
- توفير شريط لاصق.
- قم بقص الزجاجة إلى نصفين، حيث يكون الجزء الأعلى أصغر من الجزء الأسفل.
- قم بوضع الشوكولاته في الجزء السفلي بالإضافة إلى وضع السكر.
- قم بتقسيم الماء على المكونات السابقة.
- قم بتثبيت الأجزاء المقصودة إلى نصفين ووضع الشريط اللاصق.
- هكذا يكون من السهل اصطياد الذباب والتخلص منه بشكل نهائي.
نصائح للتخلص من الذباب
لابد من اتباع بعض النصائح التي تحد من وجود الذباب في البيت:-
- عليك أن تحرص على نظافة البيت بشكل دائم.
- الحرص على تشغيل المروحة في الغرفة، وذلك من أجل طرد الذباب.
- لابد من عدم ترك أي طعام مكشوف في الغرفة، وذلك لأنه جاذب قوي للذباب.
- من الضروري التخلص من الذباب وذلك لأنه يكون سبب في إصابة الأشخاص بالعديد من الأمراض المزمنة والأمراض الجلدية المختلفة والمتنوعة.
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