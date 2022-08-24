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ويعود البرص أو الوزغ إلى فصيلة الحرشفيات، ويعتبر من الكائنات المزعجة والتي يضطرب الكثيرون لرؤيتها، البرص له العديد من الفصائل التي تختلف في أشكالها وألوانها، ويبدأ مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجة حرارة الطقس في الانتشار، وهو من الزواحف المكروه ويجب قتله لدى رؤيته، حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وبرر ذلك بأنه حيوان مبغوض لأنه كان ينفخ النار على نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما ألقاه قومه بالنار. أضرار البرص شكلها المقرف.

صوتها المزعج.

بيضها النتن.

يتسبب فى إفساد الملابس وفرش البيت وأواني الطعام.

ملامسة اليد المصابة أو الملوثة بمخلفات البرص للعين قد تؤدي إلى التهاب في ملتحمة العين.

من أضرار البرص الكبرى أنه قد يتسبب في وجود حريق في المنزل وخاصة المنازل التي تعتمد على الزيت والغاز في الإنارة لأنه يقوم ببخ سم في النار حتى تزيد من الإشتعال. الطرق الطبيعية للتخلص من البرص استخدام الشيح فهو من المواد التى يكرهها البرص يتم وضع كميه من الشيح فى قطعة من القماش وربطها جيدا ونقوم نتعلمها فى الأماكن التى يمكن دخول الحشرات منه خاصتا الابراص.

البخور يكره البرص رائحة البخور بالمستكه فإذا قمتي بتبخير المكان بالبخور وغلق المكان وتركه مغلق بعض الوقت فإن البرص يموت او يهرب اذا وجد طريق للخروج.

يهرب البرص من رائحة الزعفران عليك القيم برشه او وضع بعض الزعفران في أركان المنزل ستهرب الابراص ولن تعود إلى المنزل ما دام الزعفران موجود.

لاصق الفئران وهى طريقة سهلة وآمنة عليك بتوزيع القطع علي الأركان او الأماكن التي يمكن أن تكون بها ابراص واتركيها وهي ستعمل كالمصيدة عند مرور البرص سيلتصق بها وهنا يمكن التخلص منه.

زيت السيارات المحروق وذلك لأن البرص يكره الزيت المحترق ذو الرائحة النفاذ. عمر شويل - جدة طريقة سريعة التخلص من البرص في 3 دقائق بدون كيماويات هيخرج مش هيرجع تاني - ثقفني

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