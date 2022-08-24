أسرع طريقة لتفعيل الاشتراك في مسابقة الحلم وضمان دخول سحب الـ 150.000 دولار

يوم واحد فقط يفصلنا عن السحب الجديد من مسابقة الحلم على جائزة بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، والمقرر لها مساء الخميس الموافق 25 أغسطس 2022 عبر فضائية إم بي سي، فسيكون المشتركين على موعد مع بدء الإعلامي مصطفى الأغا مقدم المسابقة عبر فضائية إم بي سي، عن بدء مراسم السحب العشوائي بنظام القرعة على الهواء مباشرةً من خلال برنامج صدى الملاعب، لاختيار اسم الفائز الجديد، والاتصال به لتهنئته وتقديمه للجمهور، وفي حالة عدم الرد على الاتصال الهاتفي من المسابقة، سيتم على الفور سحب اسم متسابق آخر.

الاشتراك في مسابقة الحلم

تتنوع طرق الاشتراك في مسابقة الحلم، ما بين الاشتراك عبر الاتصال الهاتف على رقم بلدك، أو من خلال الرقم ادولي الموحد للتواصل من جميع الدول، أو من خلال الاشتراك عبر خدمة الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم، ، و من خلال تطبيق الحلم للهواتف الذكية، وكل طريقة تؤدي إلى الوصول للهدف، شريطة الإجابة الصحيحة على الأسئلة التي تصلك على رقم جوالك.

أسرع طريقة للاشتراك

أما عن أسرع طريقة لـ الاشتراك في مسابقة الحلم، فهي من خلال التطبيق الخاص بالمسابقة، والذي يُمكن تحميله على هواتف الأندرويد والآيفون عبر المنصات الخاصة بهم، ثم تثبيته على جوالك، وبدء التسجيل بالخطوات التالية:

التسجيل عبر ادخال رقم هاتفك المتحرك.

تأكيد بياناتك بادخال رمز التأكيد الذي يصك في رسالة نصية.

تأكيد الاشتراك أو إرسال.

الحصول على عملات رقمية مساعدة

ومن مميزات المشاركة عبر تطبيق حلم، هو أنه يتيح لك الحصول على عملات رقمية في التطبيق، يستطيع من خلالها المشاركة عن طريق تطبيق الحلم، مع إمكانية الموافقة على تلقي التنبيهات من المنظم، والموافقة على تلقي الرسائل القصيرة والعروض الإعلانية و أي حملات أخرى، ومن ثم الحصول على عملات رقمية فور الإجابة بشكل صحيح على الأسئله في التطبيق او المرفقة بالرسائل النصية، وتُساعدك العملات الرقمية المجانية للمشاركة في لعبة التريفيا، بالإضافة إلى الحصول على نقاط الخبرة التى تخوله المشاركة في اللعبة.