انت الان تتابع خبر موعد بدء فصل الخريف 2022 رسمياً.. البحوث الفلكية بتفرح الكل بيه وانتهاء الصيف والان مع التفاصيل

موعد بدء فصل الخريف 2022 رسمياً

رياض - احمد صلاح - قام رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد محمد القاضي، بالإعلان عن موعد بدء فصل الخريف 2022 رسمياً وأنه بدء العد التنازلي له جغرافياً وفلكياً، وهي التي حددتها كل الحسابات الفلكية له.

وسوف يبدأ فصل الخريف يوم 23 سبتمبر 2022 في تمام الساعة الـ 3:04 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وإنه يستمر 93 يوماً و15 ساعة و50 دقيقة وفقاً إلى الحسابات الفلكية، وأوضح أنه سوف تشرق الشمس بشكل مباشر على خط الاستواء ويتساوى طول النهار والليل في كل أنحاء العالم، ويكون الخريف في نصف الكرة الشمالي والربيع في نصف الكرة الجنوبي.

موعد نهاية فصل الصيف وبداية الشتاء 2022

وسوف ينتهي فصل الصيف يوم 21 سبتمبر من كل عام، وتبدأ الشمس بالانحراف باتجاه الجنوب حتى يقصر طول النهار ويزيد طوال الليل ويصل أقصاه في الشتاء يوم 21 ديسمبر، ويكون فيه النهار أقصر نهار في العالم.