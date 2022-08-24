نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى وأحدث العروض والخصومات من العثيم مول في المقال التالي

يقدم العثيم مول أقوى العروض ،والخصومات على المنتجات المتنوعة ،والمتعددة التي تغطي معظم احتياجاتك ،واحتياجات أسرتك بداية من الأجهزة الكهربائية ،والأجهزة الإلكترونية ،وحتى أدوات المطبخ ،ويتواجد أيضا في العثيم مول جميع أنواع اللحوم الحمراء الطازجة ،والأسماك البحرية المتنوعة ذات الجودة العالية ،ولم يقتصر العثيم مول على هذا فقط بل ،واشتمل أيضا على المنتجات الجافة ،والمعلبة بأحسن ،وأجود خاماتها ،وأنواعها ،وبإستطاعتك أيضا إقتناء ملابس ،ومستلزمات الملابس من شنط ،وقوارير مياه وغيرها كل هذا وأكثر تجدونه في العروض الحصرية ،والأسبوعية والمتنوعة من العثيم مول. تخفيضات العثيم مول احصل على جبن كرافت شيدر علب 8 في 50 جم بسعر 25.95 ريال سعودي بدلا من 33.95 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء جبن كرافت أصلية 2 في 870 جم بسعر 45.95 ريال سعودي بدلا من 58.95 ريال سعودي.

إقتني أيضا كريمة بوك للطبخ 1 لتر بسعر 20.50 ريال سعودي بدلا من 25.95 ريال سعودي. تبضع زبدة نادك غير مملحة 200 جم بسعر 7.95 ريال سعودي بدلا من 10.75 ريال سعودي.

تسوق شبيهة قشطة نادك علب 170 جم بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 14 ريال سعودي.

إشتري زيت زيتون نادك عضوي 250 مل بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 14.50 ريال سعودي. خصومات أسواق العثيم إشتري قدر ضغط كيتشنجر بسعر 145 ريال سعودي بدلا من 195 ريال سعودي,

كما يمكنك الحصول على قدر كاسا بونيتا بسعر 65 ريال سعودي بدلا من 94.95 ريال سعودي.

بإستطاعتك إقتناء خلاط سوبر بي يدوي 102 بسعر 105 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي. تسوق أيضا قطاعة خضار كيتشنجر#920 اكس اي بسعر 25 ريال سعودي بدلا من 44.95 ريال سعودي.

تبضع ترمس كيتشنجر 1.5 لتر بسعر 45 ريال سعودي بدلا من 59 ريال سعودي.

احصل على أكواب قهوة منوعة بسعر 10 ريال سعودي بدلا من 16.50 ريال سعودي. عروض العثيم إقتني قدر ضغط السيف المنيوم بسعر 130 ريال سعودي بدلا من 189 ريال سعودي.

كما بإمكانك الحصول على طقم قدر بلاكستون سيراميك 10 حبة بسعر 159 ريال سعودي بدلا من 210 ريال سعودي.

إشتري أيضا طقم رويال فورد جرانيت 9 قطع بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 339 ريال سعودي. تبضع قدر ضغط ترست بسعر 100 ريال سعودي بدلا من 139 ريال سعودي.

تسوق طقم صواني فرن مستر كوك جرانيت بسعر 70 ريال سعودي بدلا من 95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى وأحدث العروض والخصومات من العثيم مول - ثقفني

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