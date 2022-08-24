شوف أقوى العروض والخصومات من متجر Saco على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

متجر ساكو يقدم أقوى العروض والخصومات على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، بحيث تمثل فرصة عظيمة لكل ربة منزل ترغب في اقتناء الماكينات الكمالية لصناعة أفضل الوجبات السريعة والحقيقة مثل ماكينة صناعة الوافل والخبز وغيرها العديد من أجهزة المطبخ التي ساعدة في جعل حياة ربة المنزل أسهل وأفضل،

أقوى العروض والخصومات من متجر Saco على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

حيث أن مجموعة ساكو تقدم هذه التخفيضات بمناسبة عودة المدارس من خلال جميع معارض فروعها المنتشر حول المملكة العربية السعودية، كما يمكنكم التسوق أون لاين من خلال الموقع الرسمي للشركه مع توفير خدمة التوصيل المجاني للمنازل على بعض المشتريات.

عروض الأجهزة الكهربائية من متجر ساكو

مطحنة قهوة ماركة homix، بسرعه 180 واط، وزن الجهاز 220 جرام، ضمان 1 + 2 من ساكو، بسعر 279.00 ريال بدلاً من 349.75 ريال وفر 70.75 ريال.

ماكينة قهوة تركية ماركة OkkA تعمل بقوة 710 واط، بسعر 949.00 ريال بدلاً من 1.199 ريال وفر 250 ريال.

غلاية مياة كهربائية زجاج، ماركة KENWOOD، سعة 1.7 لتر، تعمل بقوة 2200 واط، ضمان 1 + 2 سنة، بسعر 159.00 ريال بدلاً من 229.75 ريال وفر 70.75 ريال.

أقوي عروض أدوات مطبخ بتشكيلات متنوعه من متجر ساكو

موزع أطعمة جافة، 3 × 1، بوزن 6 كيلو، متوفر بلون رمادي، بسعر 89.75 ريال بدلاً من 129.75ريال وفر 119.00 ريال.

موزع أرز بوزن 20 كيلو، بلون أبيض، مقاس20 × 20.50 ريال، بسعر 99.75 ريال بدلاً من 129.75 ريال وفر 119.00 ريال.

مجموعة حافظات أطعمة ماركة TATAY، مكونة من 4 علب، 4 ألوان بسعر 39.00 ريال بدلاً من 49.75 ريال وسعر الوسط 59.00 ريال بدلاً من 69.75 ريال.

حافظة أعشاب ثلاثية بلون أخضر ماركة Felli، بسعر 29.00 ريال بدلاً من 32.75 ريال.

أجهزة كهربائية ماركات متنوعة من متجر ساكو