شوف بدون فائدة تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس من أمازون السعودية وخصم ١٣%

تقدم شركة أمازون السعودية تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس بفائدة صفر لمدة ١٢ شهرًا، وتعتبر أمازون من شركات التسويق الإلكتروني العملاقة، وتقدم العديد من السلع بالتقسيط مثل الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، ومن أشهر السلع التي تقدمها بالتقسيط الهواتف الذكية، ومن أهم هذه الهواتف iPhone 13 pro Max، حيث يعتبر أحدث هواتف شركة آبل الأمريكية التي تحظى بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية، ويقبل على شرائها أغلب السعوديين لأنها تتمتع بالقوة ومتانة ودقة التصنيع، وتحتوي على العديد المواصفات الرائعة التي لا توجد في بقية الهواتف الذكية الأخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ايفون ١٣ برو ماكس بالتقسيط من شركة أمازون السعودية، وكذلك جميع مواصفات الجهاز الرائع.

سعر ايفون ١٣ برو ماكس بالتقسيط من أمازون السعودية

سوف نتعرف معكم على سعر iPhone 13 pro Max بالتقسيط من أمازون السعودية بدون فائدة وقيمة الخصم على الجوال وهى كما يلي:-

سعر الجوال قبل الخصم ٥٦٩٩ ريال سعودي.

سعر الهاتف بعد الخصم ٤٩٤٩ ريال سعودي، كما يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة.

قيمة القسط الشهري على الجوال ٤١٢.٤٢ ريال سعودي لمدة ١٢ شهر بدون فوائد.

تبلغ سعة الذاكرة الداخلية للجوال ٢٥٦ جيجا بايت، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية ٦ جيجا بايت.

توفر الشركة خدمة توصيل الهاتف بالمجان إلى المنزل.

مواصفات iPhone 13 pro Max

يحتوي جوال ايفون ١٣ برو ماكس الرائع على العديد من المواصفات التي لا توجد في أي هاتف ذكي آخر وهى كما يأتي:-

الجوال يقاوم الغبار، كما يعمل على مقاومة الماء حتى ستة أمتار تحت الماء بمعيار IP 68. يأتي الهاتف بعدد ٢ شريحة اتصال الشريحة الأولى نوعها نانو SIM والشريحة الثانية إلكترونية من نوع eSim. يدعم الموبايل أحدث شبكة اتصال بالعالم وهى شبكة الجيل الخامس 5G، كما يدعم شبكة الـ 4G وشبكة الـ 3G وشبكة الـ 2G. يدعم الجوال الاتصال قريب المدي عن طريق تقنية الـ NFC. الجوال يأتي مصنوع من الزجاج، كما يأتي بإطار جانبي مصنوع من الألومنيوم. يأتي بأحدث معالجات شركة آبل الأمريكية ونوعه A15 Bionic الذي يعمل بتكنولوجيا ٥ نانو، كما يأتي بمعالج رسومي من نوع Apple GPU 5 Core خماسي النواة. الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي يستخدم في عزل الضوضاء أثناء استخدام الجوال أو التصوير. يحتوي على تقنية الـ GPS لتحديد المواقع الجغرافية، كما يدعم نظم الملاحة المختلفة. يحتوي على وسائل أمان مختلفة لحماية الجوال مثل تقنية الـ Face ID.

مواصفات شاشة ايفون ١٣ برو ماكس

يأتي هاتف iPhone 13 pro Max بشاشة كبيرة مريحة للعين ذات دقة عالية ومواصفاتها كما يلي:-