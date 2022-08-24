نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي العروض والخصومات من اسواق العثيم مول في المقال التالي

تقدم اسواق العثيم مول العروض والخصومات في هذا الأسبوع بأسعار تنافسية للجميع وكما يتواجد أيضا تشكيلة متنوعه من المنتجات والسلع التموينية المختلفة ومن هذه المنتجات، اللحوم الحمراء الطازجة والأسماك البحرية المتنوعة بجميع انواعها المختلفة، ويوجد أيضا جميع أساسيات المنزل من اواني طهي وكاسات، وكما يوجد أيضًا مستلزمات المنزل من كافة الأشياء ويوجد مساحيق الغسيل ومستحضرات التجميل والمنظفات الشخصية ومنتجات العناية بالبشرة، وتوجد كل هذه المنتجات بأسعار تنافسية جدا وللاستفادة بعروض اسواق العثيم مول يمكنك زيارتهم يوم الأربعاء ٢٤ اغسطس وحتي الثلاثاء ٣٠ اغسطس أو حتي نفاذ الكمية. عروض وخصومات اسواق العثيم مول اشتري أبل أي باد اير بمساحة تخزين ٦٤ جيجا وبرام ٨ جيجا وبحجم شاشة ١٠.٩ بوصة وبسعر ٢٥٩٩ ريال سعودي.

كمت يمكنك الحصول على أبل ساعة الجيل السابع ٤٥ بسعر ١٦٤٩ ريال سعودي للحبة.

تبضع أيضا أبل اي باد ٩ بمساحة تخزين ٦٤ جيجا وبحجم شاشة ١٠.٢ بوصة بسعر ١٤٩٩ ريال سعودي. تسوق أبل ماك بوك اير برام ٨ جيجا وحجم شاشة ١٣.٣ بوصة وبسعر ٣٣٩٩ ريال سعودي.

أبل سماعة ايربودز الجيل الثالث بسعر ٧٤٩ ريال سعودي.

اشتري أيضا طابعة اتش دي # ٢٣٢٠ بسعر ١٤٩ ريال سعودي للحبة. خصومات اسواق عبدالله العثيم تبضع جوال سامسونج اي ١٣ بمساحة تخزين ٦٤ وبرام ٤ جيجا وبسعر ٦٦٥ ريال سعودي.

اشتري أيضا لينوفو لابتوب سيلرون برام ٤ جيجا وبحجم شاشة ١٥.٦ بوصة وبسعر ١٢٩٩ ريال سعودي.

تسوق ديل لابتوب اي ٣ برام ٨ جيجا وبحجم شاشة ١٤ بوصة وبسعر ٢٢٩٩ ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك الحصول على اتش بي لابتوب اي ٣ برام ٤ جيجا وبحجم شاشة ١٥.٦ بسعر ٢٢٩٩ ريال سعودي للحبة.

جوال هونر اكس ٧ بمساحة تخزين ١٢٨ جيجا وبرام ٤ جيجا وبسعر ٦٧٩ ريال سعودي للحبة.

قم يإقتناء تابلت سامسونج أي ٧ تي ٥٠٥ بمساحة تخزين ٣٢ جيجا وبرام ٣ جيجا وبحجم شاشة ١٠ بوصة وبسعر ٩٤٩ ريال سعودي.

اشتري أيضا جوال سامسونج اي ٥٢ بمساحة تخزين ١٢٨ جيجا وبرام ٤ جيجا وبسعر ١٢٤٩ ريال سعودي. عمر شويل - جدة اقوي العروض والخصومات من اسواق العثيم مول - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف اقوي العروض والخصومات من اسواق العثيم مول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.