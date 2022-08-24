نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات خاصة لفترة محدودة من عروض بنده الصفحة الرئيسية حتى آخر أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتقدم لحضراتكم بمجلة بندة الأسبوعية لهذا الأسبوع من 23 أغسطس وحتى نهاية شهر أغسطس الموافق 25 محرم وحتى 2 صفر، وهذا ضمن عروض الصيف داخل مهرجان العودة للدراسة بكل التفاصيل، ومن جميع الفروع من أقسام بندة Panda المختلفة، وإليكم التفاصيل….

عروض بنده الصفحة الرئيسية في المملكة العربية السعودية

تتوفر عدة خصومات حصرية على أسعار: اللانشون البقري، ودجاج ريم، وتنزيل آخر منهم على سعر لحم التونا الخفيف من تريفا في زيت الزيتون، وتنزيل آخر منهم على سعر لحم التونة المعتدلة المفتتة في زيت الزيتون، وغيرهم من خصومات على أسعار سلطة الخضار مع التونة من ريو ماري، وتنزيل آخر منهم على سعر الفطر الشرائح من موريل، وتنزيل آخر منهم على سعر الطماطم الكاملة المقشرة من ريم، وتخفيض آخر على سعر فطر الحب والمقطع الفاخر من حدائق شتورة، وتنزيل آخر منهم على سعر الفول المدمس من قودي Goodi.

تنزيلات خاصة من عروض بنده الصفحة الرئيسية

تتوفر لديهم أيضاً خصومات خاصة على أسعار: صلصة البيتزا من بيدر، وتخفيض آخر منهم على سعر دبس الرمان من بيدر، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار صلصة التتبيل من فرشلي، وتخفيض آخر منهم على سعر صلصة الصويا من كيكومان، وخصم آخر منهم على سعر الخل الأبيض من بيدر، وغيرهم من خصومات على أسعار بهارات فرشلي، وملح الجبل من هيمالايا شاه، وتخفيض آخر على سعر مزيج التتبيل للبرياني من شاه، وعرض آخر على سعر نشا الذرة من فوستر كلاركس، وتخفيض آخر منهم على سعر الطحين الفاخر من كواليتي، والطحين الفاخر البر درجة أولى، وغيرهم من خصومات.

خصومات مميزة اليوم من بندة Panda

تتوفر أيضاً بفروع بندة ماركت في السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: هيل زدني من زينا، والفول المدمس من قودي Goodi، كما بالفروع تخفيضات أخرى على أسعار فاصوليا مانديز، وتخفيض آخر منهم على سعر أرز البرياني الهندي من الباشا. وتخفيض آخر على سعر أرز صني الأبيض ذو الحبة الطويلة من العائلة بحجم 5 كجم، وتنزيلات أخرى عديدة.