نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف منيو وأسعار وجبات ماك الجديدة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت إدارة مطعم ماك عن منيو وأسعار وجبات ماك الجديدة في السعودية. حيث يتميز المطعم بتقديم أجود الأطعمة والمأكولات المميزة ذات المذاق العالي بأسعار تنافسية، مما يجذب الكثير من العملاء كبارًا وصغارًا، بسر التتبيل المتميزة والحلى الجميلة وسوف نتعرف بالسطور المقبلة على أسعار منيو ماك الجديدة و والوجبات الجديدة .

مطعم ماك بالسعودية

هو من ضمن سلسة مطاعم ماكدونالدز العالمية والتي تم إطلاقها في خمسينيات القرن الماضي وتوسعت في كل العالم حتى شملت الوطن العربي وفي مقدمتها المملكة، وتم افتتاح عدد من المطاعم في عدد من المناطق وتقدم المطاعم تشكيلة من الوجبات المميزة وعروض مميزة وألعاب للأطفال.

أسعار وجبات ماك الجديدة في السعودية

يقدم ماك وجبات جديدة مميزة بأسعار مميزة على النحو الآتي:

ماك راب تشيكن سبايسي وسط : السعر 18 ريال.

: السعر 18 ريال. دبل تشيز : السعر 10 ريال.

: السعر 10 ريال. بيري بيري دجاج حجم وسط : السعر 19 ريال.

: السعر 19 ريال. شيكن ماكدونالد بايتس: السعر 9 ريال.

السعر 9 ريال. ماك راب تشيكن وسط: السعر 17.5 ريال.

17.5 ريال. وجبة 9 ناجت وسط: السعر 26 ريال.

السعر 26 ريال. ماك عربي وسط : السعر 27 ريال.

: السعر 27 ريال. ماك رويال وسط: السعر 27 ريال.

السعر 27 ريال. حلى ماك رويال وسط: السعر 11.5 ريال.

السعر 11.5 ريال. تشيكن ماكدونالد بايتس: السعر 9 ريال.

السعر 9 ريال. ليتل تيستي تشيكن : السعر 18 ريال.

: السعر 18 ريال. وجبة 9 ناجت وسط: السعر 26 ريال.

السعر 26 ريال. مثلجات ماكدونالدز فلور بنكهة الفراولة: السعر 11.5 ريال.

السعر 11.5 ريال. آيس كريم ماك فلوري بالشوكولاتة: السعر 11.5 ريال.

السعر 11.5 ريال. حلى بنكهة الشوكولاتة السوداء: السعر 11.5 ريال.

عروض ماك الجديدة في السعودية

يقدم معطم ماك عروض وجبات ماك المميزة يوميًا من خلال الصفحة الرسمية لهم على موقع التواصل الاجتماعي توتير ويمكن معرفة العروض على النحو الآتي: