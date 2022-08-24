شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 وحتي 75% لفترة محدودة تسوق الآن

يقدم هايبر العثيم الكثير من العروض المختلفة، فهو يعتبر من أكبر الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية، ويعتبر من أقدم الشركات التي تم انشائها منذ الكثير من الزمن ، وتم افتتاح الكثير من الفروع وذلك بسبب النجاح الباهر الذي حصل عليه خلال فترة زمنية قصيرة جدًا، فهو يقوم بتقديم العروض المستمرة التي تصل إلى أكثر من 70 % على جميع المنتجات والأجهزة الكهربائية وهواتف المحمول، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم أهم العروض المذهلة الذي يوفرها هايبر العثيم بالتفاصيل من خلال الفقرات الآتية.

مهرجان 22 أغسطس كيلو عليك وكيلو علينا

يقوم هايبر العثيم بتقديم عرض الكيلو المجاني عند شراء كيلو من الخضار أو الفاكهة :

يقوم هايبر العثيم كيلو الرمان بسعر 5.50 ريال سعودي فقط وسوف تحصل على كيلو آخر عند شراء كيلو من الرمان.

أيضا يوفر هايبر العثيم كيلو الرمان بسعر 3.95 ريال سعودي أيضًا وسوف تحصل على كيلو آخر.

كيلو العنب بسعر 5.95 ريال سعودي وسوف تحصل على كيلو مجانًا.

كيلو البصل في هايبر العثيم بسعر 2.75 ريال سعودي وسوف تحصل أيضًا على كيلو مجانًا.

يوجد في هايبر العثيم البرتقال بسعر 8.95 ريال سعودي وسوف تحصل على كيلو آخر مجانًا.

كيلو المانجا في هايبر العثيم بسعر 7.45 ريال سعودي.

يوجد الأناناس في هايبر العثيم بسعر 4.95 ريال سعودي.

أسعار اللحوم في هايبر العثيم

يقوم هايبر العثيم بتقديم أسعار اللحوم بسعر التكلفة فقط وسوف تجده أقل سعر من باقي الشركات :