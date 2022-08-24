شوف لولو ماركت كرنفال الهواتف الذكية والإلكترونيات تخفيضات نهاية الصيف بأسعار ليس لها مثيل

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بأسعار تنافسية جدا يعرض لولو ماركت عروض نهاية الصيف، تحتوي مجلة عروض لولو هايبر ماركت على العديد من الأجهزة الإلكترونية، التي يتربع عليها أجهزة اللاب توب ، والتابلت، والهواتف الذكية بمختلف أنواعها، كما تجد ضمن العروض اكسسوارات الجوال ولوازم الطباعة وغيرها، تبدأ التخفيضات داخل هايبر لولو من يوم الاربعاء 24 أغسطس حتى يوم الثلاثاء 30 أغسطس. عروض لولو ماركت يمكنك الحصول على إتش بي نوت بوك بنتيوم، مزود بذاكرة سعة 4 جيجا رام، سعة تخزين 128 جيجا بايت، مقابل 1699 ريال بدلاً من 2099 ريال، بخصم نقدي أربعمائة ريال سعودي.

متوفر إتش بي نوت بوك بنتيوم مقابل 1299 ريال بدلاً من 1699 ريال. بخصم قدره 400 ريال. وفر مبلغ 450 ريال سعودي عند قيامك باقتناء لينوفو نوت بوك المخصص للألعاب من هايبر لولو، حيث يعرض مقابل 4339 ريال بدلاً من 4789 ريال.

جهاز تابلت ألكاتيل سعة 32 جيجا بايت 7 بوصة بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال. بخصم نقدي قدره خمسون ريالاً.

أسوس نوت بوك كور أي 3 متوفر بسعر 1349 ريال بدلاً من 2199 ريال. بخصم قيمته 850 ريال سعودي. هايبر لولو احصل على سماعة أذن لاسلكية ماي كاندي مقابل 89 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال.

هونر سوار ذكي 6 زهري سعر الحبة 159 ريال بدلاً من 199 ريال.

وفر 30 ريال واحصل على سماعة رأس بلوتوث مع ميكروفون، مقابل 9 ريال بدلاً من 119 ريال سعودي. تجد أيضا داخل مجلة عروض لولو أنواع مختلفة من الطابعات، من بينها طابعة كانون المعروضة مقابل 279 ريال بدلاً من 344 ريال.

طابعة كانون بسعر 139 ريال فقط بدلاً من 153 ريال سعودي. لولو هايبر ماركت فيفو واي 76 سعة 128 جيجا الجيل الخامس، مقابل 1149 ريال بدلاً من 1299 ريال بخصم نقدي 150 ريال سعودي.

حصرياً في لولو هايبر ماركت هاتف شاومي مي 11 سعة 128 جيجا بايت. الجيل الخامس، رام 8 جيجا، شاشة 6.81 بوصة بالإضافة إلى كاميرا ثلاثية خلفية، وكاميرا سيلفي أمامية. يمكنك الحصول عليه مقابل 1799 ريال بدلاً من 2979 ريال، بخصم نقدي مقداره 1180 ريال. احصل على هاتف ذكي أوبو أي 74 سعة 128 جيجا، الجيل الخامس، مقابل 1049 ريال بدلاً من 1299 ريال بخصم نقدي 250 ريال.

أوبو أي 96 ريال بدلاً من 256 جيجا بسعر 1149 ريال، أندرويد 11، شاشة مقاس 6.56 بوصة. عمر شويل - جدة لولو ماركت كرنفال الهواتف الذكية والإلكترونيات تخفيضات نهاية الصيف بأسعار ليس لها مثيل - ثقفني

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