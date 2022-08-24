انت الان تتابع خبر مش هترميه تاني” .. تفل الشاي كنز موجود في كل بيت ضاع عمرنا بنرميه واحنا منعرفش فائدته .. لن تصدق ماهي؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتصدر الشاي على قائمة أكثر المشروبات شعبية في الوطن العربي وتركيا ، كما ان المصريين يقومون بتقديمه في مختلف الاوقات وعلى القهاوي ، ولكننا غالبًا نقوم بالتخلص من بواقي الشاي ألا وهو “تفل الشاي”.

وما لانعرفه ان هنالك العديد من الاستخدامات لتفل الشاي وغيرها من الاستخدامات التي يمكننا الاستفادة منها لمختلف الاغراض .

اهمية الشاي للصحة

شرب الشاي باعتدال وبدون فائض مهم لصحة الجسم كله وغني بمضادات الأكسدة والكافيين بنسب معتدلة وله خصائص مضادة للجراثيم ولكن يجب ألا تشرب أكثر من كوبين من المشروب في يوم واحد ويجب الحرص على عدم لأكله بعد العشاء.

فوائد تفل الشاي للشعر والبشرة

وضع الكمادات المجمدة على العين تقلل من ظهور الهالات السوداء

وضع كمادات الشاي على البشرة بعد ازالة الشعر ويهدئ من تهيجها ويحميها من العدوى.

نقع القدم بالماء الغني والشاي يقلل من تعرقها وافراز الروائح الكريهة للقدم.

عمل ماسك الشاي بشكل منتظم يمنع ظهور حب الشباب كما يقلل من آثار الحبوب في البشرة.

غسل البشرة باستخدام الشاي والماء يساعد على تنقية البشرة والحماية من الجفاف.

يساعد ماسك الشاي على امتصاص الشوائب من البشرة وتنقيتها.

وضع كمادات الشاي المثلجة على العين تقلل من انتفاخ العيون.