انت الان تتابع خبر طريقة ذكية لـ صبغ الشعر باللون الزيتوني بمكونات طبيعية من المنزل بدون صبغات أو مواد كيميائية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هل ترغبين بتجديد مظهرك إن كنتِ كذلك فينصحك خبراء بتغيير لون الشعر لانه من أبرز الملامح التي تشكل جمال المرأة ومن أةالالوان التي اشتهرت هذا الصيف هو اللون الزيتوني، حيث تحرص جميع السيدات والفتيات على الظهور بابهلى شكل .

واللون الزيتوني يتناسب مع معظم ألوان البشرة هي كما أنه من الألوان الجديدة والتي تحتاج إلى مكونات معينة للحصول على هذا اللون المميز، وسنقدم لكي سيدتي طريقة تحضير هذا اللون في المنزل بمكونات طبيعية بدون اي مواد كيميائية وبدون حناء أو أوكسجين وبأقل التكاليف ونعدك سوف تستغني تماما عن الصبغات الجاهزة بعد الان .

مكونات صبغة الشعر باللون الزيتوني :-

نصف كوب من البلسم.

قطرات من لون الطعام الزيتوني.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من القرفة.

غطاء للرأس.

كيس بلاستيك.

طريقة تحضير صبغة الشعر باللون الزيتوني

من أحلي وأجدد الألوان التي يمكنك أن تقومي بصبغ الشعر بها هو اللون الزيتوني، حيث ازدات شهرة هذا اللون من الصبغة في عالم الموضة في الفترة الأخيرة، كما أن هذا اللون يتناسب مع معظم ألوان البشرة (البيضاء، السمراء، القمحي) وغيرها، ولأننا نخشي من أن تقومي باستخدام الصبغة الجاهزة التي يتواجد بها مواد كيميائية، قدمنا لكم صبغة طبيعية من المنزل، طريقة تحضيرها هي:

صبغة الشعر باللون الزيتوني

أولا نأتي بطبق كبير وعميق ونقوم بوضع البلسم و الخل الأبيض ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

بعد ذلك نضيف زيت الزيتون وملعقة من القرفة و العسل الأبيض.

نخلط المكونات مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا مع بعضهم.

ثم نضيف قطرات اللون الرمادي و اللون الزيتوني (سوف تجديهم عند العطار).

نقلب هذه المكونات مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا.

خطوات صبغ الشعر باللون الزيتوني

من الألوان المميزة جدًا التي يذهب عدد كبير جدًا من الفتيات والسيدات إلي الذهاب إلى مراكز التجميل و الكوافير هو صبغة الشعر باللون الزيتوني، ولكننا اليوم من خلال موقعنا المتميز ثقفني سنقدم لكم طريقة صبغة الشعر باللون الزيتوني بمكونات طبيعية من المنزل بدون صبغات أو مواد كيميائية، وخطوات عمل الصبغة هي:

اولا نحرص على غسل الشعر بالماء الجاري قبل الصبغة بيوم لكي نتأكد من عدم وجود زيوت عالقة في الشعر.

نترك الشعر حتى يجف، ثم نقوم بارتداء القفازات ونقوم بتوزيع الصبغة على الشعر من فروة الرأس حتى أطراف الشعر.

ثم نقوم بلف الشعر ونغطي الرأس بغطاء و البونية.

بعد ذلك نترك الصبغة على الشعر لمدة ليلة كاملة.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الجاري مع تدليك فروة الرأس بأطراف أصابعك لكي نتأكد من عدم وجود بقايا من الصبغة داخل الشعر.

نقوم بغسل الشعر بالشامبو لكي نتخلص من رائحة الصبغة، نترك الشعر حتى يجف تماما دون استخدام مجفف الشعر، ستحصلين على صبغة الشعر باللون الزيتوني مثل الكوافير.

محلول تثبت لون الصبغة

سنقدم لكم محلول ثبيت لون الصبغة على الشعر لفترة طويلة، مكوناتة هي:

لتر من الماء.

5 ملاعق كبيرة من خل التفاح.

طريقة تحضير مثبت لون الصبغة

في وعاء نقوم بتقليب الماء مع خل التفاح جيدا.

ثم نقوم بغسل الشعر جيدًا كما شرحنا من الصبغة.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بهذا المحلول ونترك الشعر يجف به لا نقوم بغسلة لكي يستفيد منها الشعر.

يترك على الأقل لمدة ليلة كاملة.

تعليمات للحفاظ على الشعر من التساقط و التقصف

هناك عدد كبير جدًا من الفتيات والسيدات الذين يعانون من مشاكل الشعر الكثيرة واكثر هذه المشاكل هو التقصف والتساقط، وسنقدم لكم بعض النصائح لذلك وهي:

لابد من التأكد من نوع وجودة الأشياء التي نستخدمها للشعر مثل الزيوت والشامبوا والبلسم لابد من التأكد من أنها لا تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الكيميائية.

قومي باستخدام الصبغات الطبيعية مثل صبغة الشعر باللون الزيتوني فهي مغذية للشعر و تعطي له فوائد كثيرة.

التقليل من غسل الشعر بالماء بشكل يومي لكي تحافظين على الزيوت التي تتكون في فروة الرأس.

عندما تقومي بصبغ الشعر احرصي على أن تكون درجة حرارة الماء المستخدمة لغسل الشعر معتدلة مائلة للبرودة، وهذا لأن الماء الساخن قد يؤدي إلى تقليل لون الصبغة ويسرع من اختفاء اللون.

ينصح جميع خبراء العناية بالشعر والتجميل عند غسل الشعر لا تقومي بتجفيفة بالسشوار أو بالفوطة هذا يساعد على تقصيف الشعر وتساقطة، اتركيه حتى يجف في الهواء.