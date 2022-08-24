انت الان تتابع خبر طريقة عبقرية للتخلّص من رائحة الرطوبة في المنزل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تزداد أجواء الرطوبة في المنزل تزامناً مع الأمطار التي تتساقط هذه الاشهر ومع انتشار موجة الحر ، وهي من الامور المزعجة التي تستوجب التخلّص منها باتباع مجموعة من المواد والطرق والتي سنذكرها لكم من خلال السطور الآتية .

بعض الامور التي ستساعد في القضاء على رائحة الرطوبة في المنزل اولها

البحث عن أي تسرّب أو تراكم للمياه جرّاء أي حوض في المنزل، مع الإشارة إلى ان المياه المتسربة تتسبّب بنموّ العفن أو العفن الفطري. ثمّ، تفرك المناطق المبلّلة بالمحلول المبيّض أو الخلّ.

يُنزع جهاز تنقية الهواء ملوّثات الهواء ذات الرائحة الكريهة، مثل: العفن والوبر والغبار.

تشغيل مروحة السقف، إذ يُساعد تدوير الهواء في التخلّص من الروائح الكريهة، ومنها: الرطوبة.

فتح الأبواب والنوافذ لتهوئة المنزل، وذلك من 5 إلى 10 دقائق، مع الإشارة إلى أن الهواء بالخارج يبدو أكثر نظافةً، إذا كانت رائحة المنزل مُتعفّنة حقًا

4 مواد مضادة للتعفّن

صودا الخبز: يُسكب مسحوق صودا الخبز في أوعية، مع توزيعها في أنحاء المنزل. للمسحوق دور مساهم في إزالة الروائح الكريهة من المنزل، لأن صودا الخبز قادر على امتصاص الرائحة.

الفحم: هو يمثّل خيارًا بديلًا لامتصاص الروائح الكريهة من المنزل، فهي توزّع في صوان بالمنزل.

المبيّض: يُضاف كوب واحد من المبيّض إلى جالون من الماء، فيوزّع المحلول على أي سطح متعفّن، مع فركه بوساطة فرشاة بعد ذلك. في هذا الإطار، يُمكن التحقّق من المساحات التي ينمو فيها العفن، مثل: السد في “الدش” أو خطوط الجص بين بلاط الحمّام.

مُزيل الرطوبة الجاهز: يُمكن لمستويات الرطوبة العالية أن تجعل رائحة المنزل كريهة، لذا يصحّ في هذه الحالة استخدام مزيل الرطوبة من أجل الحفاظ على مستوى الرطوبة عند 50%، الأمر الذي يُحافظ على الهواء لطيفًا وجافًّا، ويمنع نموّ العفن في مساحة المنزل.