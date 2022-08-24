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التضامن تعلن وظائف خالية في الكثير من التخصصات بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

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رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.
 

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي  والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

مهندسين كهرباء باور

 

اسم الشركة Gsa
مقر العمل 15 مايو – القاهرة
العمالة المطلوبة 50

متطلبات الوظيفة
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 5-‎15 سنة خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية لا يشترط
السن المطلوب 30 – 50 سنة
الحاسب الآلي لا يشترط
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة – هندسة القوى والآلات الكهربية )
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط

مساعات اطباء أسنان (اناث فقط)

اسم الشركة مركز الأستاذ الدكتور معتز الخواص لزراعة و تجميل الاسنان
مقر العمل مدينة نصر – القاهرة
العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة حديث التخرج
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 21 – 29 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

– مطلوب مساعدات اطباء أسنان
– تجيد الكتابة علي الكمبيوتر
– سريعة البديهة
– تتميز باللباقة
– تجيد مساعدة الأطباء
– حسنة المظهر
– يفضل قرب السكن من مدينة نصر

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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