التضامن تعلن وظائف خالية في الكثير من التخصصات بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
مهندسين كهرباء باور
اسم الشركة Gsa
مقر العمل 15 مايو – القاهرة
العمالة المطلوبة 50
متطلبات الوظيفة
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 5-15 سنة خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية لا يشترط
السن المطلوب 30 – 50 سنة
الحاسب الآلي لا يشترط
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة – هندسة القوى والآلات الكهربية )
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط
مساعات اطباء أسنان (اناث فقط)
اسم الشركة مركز الأستاذ الدكتور معتز الخواص لزراعة و تجميل الاسنان
مقر العمل مدينة نصر – القاهرة
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة حديث التخرج
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 21 – 29 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
– مطلوب مساعدات اطباء أسنان
– تجيد الكتابة علي الكمبيوتر
– سريعة البديهة
– تتميز باللباقة
– تجيد مساعدة الأطباء
– حسنة المظهر
– يفضل قرب السكن من مدينة نصر