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القاتل الصامت في المنازل.. احذروا منه بعد وفاة 5 أطفال من عائلة واحدة بسببه

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رياض - احمد صلاح - قام جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس بالتحذير من القاتل الصامت في المنازل وهو المبيد الحشري، وذلك بعد وفاة 5 أطفال من عائلة واحدة بسببه، وقالت المستشفى الجامعي بطرابلس في بيان إن الأطفال توفوا بسبب إصابتهم بإختناق شديد بسبب استنشاق المبيد الحشري.

القاتل الصامت في المنازل المبيد الحشري توفى بسببه 5 أطفال

واستقبل مستشفى طرابلس الـ 5 أطفال وهم في حالة سيئة جداً، وكانت أحداهم 7 أشهر فارقت الحياة بالفعل، وتوفي 3 آخرون ولحق بهم شقيقهم الخامس، وتسبب المبيدات الحشرية الكثير من المشاكل الصحية والخطيرة للإنسان، وهي تصل لحد الوفاة.

أماكن تواجد المبيدات الحشرية

  • طارد الحشرات.
  • الطعام.
  • الحديقة ومنتجات العناية بالحدائق.
  • منتجات مكافحة القوارض.
  • منتجات الحيوانات الأليفة.

أعراض وأضرار التسمم بالمبيدات الحشرية

  • الإسهال.
  • القيء.
  • الآلام في المعدة.
  • ارتفاع في درجة الحرارة.
  • رعشة في الجسم.
  • تشنجات.
  • ضيق في التنفس شديد.
  • يزيد ضربات القلب.
  • يؤدي إلى الكحة الدائمة.
  • ينتج عنه فشل في وظائف التنفس.
  • الآلام الشديدة في الصدر.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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