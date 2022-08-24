القاتل الصامت في المنازل.. احذروا منه بعد وفاة 5 أطفال من عائلة واحدة بسببه

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القاتل الصامت في المنازل المبيد الحشري توفى بسببه 5 أطفال

رياض - احمد صلاح - قام جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس بالتحذير من القاتل الصامت في المنازل وهو المبيد الحشري، وذلك بعد وفاة 5 أطفال من عائلة واحدة بسببه، وقالت المستشفى الجامعي بطرابلس في بيان إن الأطفال توفوا بسبب إصابتهم بإختناق شديد بسبب استنشاق المبيد الحشري.

واستقبل مستشفى طرابلس الـ 5 أطفال وهم في حالة سيئة جداً، وكانت أحداهم 7 أشهر فارقت الحياة بالفعل، وتوفي 3 آخرون ولحق بهم شقيقهم الخامس، وتسبب المبيدات الحشرية الكثير من المشاكل الصحية والخطيرة للإنسان، وهي تصل لحد الوفاة.

أماكن تواجد المبيدات الحشرية

طارد الحشرات.

الطعام.

الحديقة ومنتجات العناية بالحدائق.

منتجات مكافحة القوارض.

منتجات الحيوانات الأليفة.

أعراض وأضرار التسمم بالمبيدات الحشرية