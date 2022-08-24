انت الان تتابع خبر القاتل الصامت في المنازل.. احذروا منه بعد وفاة 5 أطفال من عائلة واحدة بسببه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس بالتحذير من القاتل الصامت في المنازل وهو المبيد الحشري، وذلك بعد وفاة 5 أطفال من عائلة واحدة بسببه، وقالت المستشفى الجامعي بطرابلس في بيان إن الأطفال توفوا بسبب إصابتهم بإختناق شديد بسبب استنشاق المبيد الحشري.
القاتل الصامت في المنازل المبيد الحشري توفى بسببه 5 أطفال
واستقبل مستشفى طرابلس الـ 5 أطفال وهم في حالة سيئة جداً، وكانت أحداهم 7 أشهر فارقت الحياة بالفعل، وتوفي 3 آخرون ولحق بهم شقيقهم الخامس، وتسبب المبيدات الحشرية الكثير من المشاكل الصحية والخطيرة للإنسان، وهي تصل لحد الوفاة.
أماكن تواجد المبيدات الحشرية
- طارد الحشرات.
- الطعام.
- الحديقة ومنتجات العناية بالحدائق.
- منتجات مكافحة القوارض.
- منتجات الحيوانات الأليفة.
أعراض وأضرار التسمم بالمبيدات الحشرية
- الإسهال.
- القيء.
- الآلام في المعدة.
- ارتفاع في درجة الحرارة.
- رعشة في الجسم.
- تشنجات.
- ضيق في التنفس شديد.
- يزيد ضربات القلب.
- يؤدي إلى الكحة الدائمة.
- ينتج عنه فشل في وظائف التنفس.
- الآلام الشديدة في الصدر.