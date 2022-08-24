طريقة عمل أومليت بالبصل والطماطم.. أطعم عشى هتاكليه وبـ 5 جنيه بس

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طريقة عمل أومليت بالبصل والطماطم

رياض - احمد صلاح - من بين الوجبات الاقتصادية غير المكلفة اخترنا لككفكرة لعشاء أو غداء تكفي لشخص واحد تعتبر وجبة مشبعة متكاملة لا تتعدى تكلفتها خمسة جنيه، أضيفوا إليها كمية وافرة من البصل والطماطم ودعوها تتسبك جيدًا ثم استمتعوا بمذاق لذيذ لوجبة موفرة سريعة التحضير

بيضة واحدة وقليل من الزيت هي كلّ ما ستحتاجينه، إضافةً لبصلة وحبتين طماطم أيضًا، لكن التكلفة كلها لن تتجاوز بضعة جنيهات كما ذكرنا لك في البداية، للأومليت عدة طرق منها ما يتم فقط بالحليب والبيض، لكن البيض مع الخضار ألذ وفيه فائدة أكثر.

مكونات عمل أومليت بالبصل والطماطم

• بيضة أو اثنتين

• حبة بصل متوسطة

• قرن فلفل رومي

• حبة طماطم متوسطة

• ملح، فلفل

• زيت زيتون/زبدة/سمنة

طريقة تخضير أومليت بالبصل والطماطم

• في وعاء صغير تُخفق البيضة مع الملح والفلفل

• على النار يوضع الزيت في مقلاة غير لاصقة

• ثم تُضاف الخضار تدريجيًا وتُقلب حتى تأخذ تحميرة بسيطة

• يضاف إليها البيض وتخفض الحرارة تحتها

بالهناء والشفاء