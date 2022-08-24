انت الان تتابع خبر طريقة عمل كيكة النايتي.. خليكي شاطرة ووفري ثمن الجاهزة والان مع التفاصيل

طريقة عمل كيكة النايتي

رياض - احمد صلاح - إليك طريقة، تزامنًا مع اقتراب موسم المدارس حيث تحتار الأمهات ماذا سيضعن وجبات خفيفة للأطفال، فهي واحدة من أشهر الوجبات الخفيفة أو “السناكات” التي يمكن وضعها في صندوق الطعام مع الأطفال خاصةً أنها خفيفة ومشبعة ولا تحتوي على مواد حافظة مثل باقي المنتجات المنتشرة في الأسواق، لذلك وضعنا لك طريقة عمل كيكة النايتي في المنزل لتوفّري من جهة وتعطي أطفالك سناك نظيف على المدرسة

من بين مئات الوصفات، يمكن لك اعتماد كيكة النايتي وإعداد كمية كبيرة منها أسبوعيًا لكي يأخذها الأطفال معهم إلى المدرسة كوجبة خفيفة، يمكنك إضافة نكهات محببة لدى أطفالك كنكهة الفرولة مثلًا، أو حتى نكهة الموز.

مكونات عمل كيكة النايتي

• ثمان ملاعق من الدقيق

• سبع ملاعق من السكر البودرة

• بيضة عدد اثنين

• ست ملاعق من الزيت

• سبع ملاعق من الحليب

• ظرف فانيلا، رشة ملح، ملعقة من النشاء

• مربى أو كريم شانتيه للحشوة

طريقة تحضير كيكة النايتي

• نخلط المكونات الجافة سويةً ثم نضيف السائلة

• ونقلب حتى تختفي الفقاعات

• نحمي الفرن قبل ربع ساعة على درجة ١٨٠

• ثم نضع نصف كمية الكيك في صينية بسماكة مناسبة لكيك النايتي ونخبز في صينية اخرى نفس الكمية بنفس السماكة

• بعد أن نخرجا من الفرن وتبرد، نضع الحشوة التي اخترناها في الوسط ونغلق باستخدام الطبقة الثانية

بالهناء والشفاء