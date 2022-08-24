نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون لمسه أو الإقتراب منه.. طريقة طرد البرص او الوزغ من المنزل نهائيا هتختفي تماماً ومش هيقرب من بيتك تاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرد البرص او الوزغ من المنزل، بمجرد ترك نوافذ الغرف مفتوحة نلاحظ دخول البرص في المنزل بشكل كثيف، وكذلك عند ملاحظة ثقوب في المنزل، حيث تتجول الابراص في المنزل بشكل كثيف وتصدر أصواتا، كما يمكنها التجول على المأكولات والملابس وبالتالي تترك العديد من الأمراض الخطيرة على المأكولات، وتعتبر الابراص من أنواع السحليات البرية التي تظهر في أي مكان وتختلف أحجامها، ولكن تواجدها داخل المنزل يدل على وجود خطر صحي ونفسي على جميع أفراد الأسرة، لذلك تحتاج الأمهات إلى التخلص منها بمجرد ظهورها داخل المنزل ويبحثن عن طرق التخلص من البرص، لذا سوف نستعرض لكم هذه الطرق خلال السطور القادمة.

طريقة طرد البرص او الوزغ من المنزل

تواجد أي نوع من الحشرات داخل المنزل يعد خطر على صحة أفراد الأسرة، وخاصة الحشرات كبيرة الحجم لأنها تتغذى على الأطعمة التي تتواجد في المطبخ أو على طاولة الطعام، كما تتجول هذه الحشرات فى جميع أرجاء المنزل وبالتالي تسبب مشكلة كبيرة، وتنضم سحلية البرص إلى أنواع الحشرات الخطيرة لذلك تحتاج الأمهات إلى التخلص منها، ويمكن القضاء على هذه الحشرات من خلال إتباع الطرق التالية.

طرد البرص باستخدام الشيح

يمكن استخدام عشب الشيح في التخلص من سحلية البرص المزعجة التي يمكن أن تسبب لأفراد المنزل الإصابة بمرض البَرص، وذلك من خلال وضع كمية من الشيح داخل قطع قماش بيضاء وربطها وترك هذه القطع في مداخل المنزل والنوافذ.

قشر البيض النيئ للتخلص من الابراص

يتم استخدام قشر البيض النيئ في التخلص من سحلية البرص، حيث يتم وضع كمية من هذه القشور على مداخل النوافذ والأبواب وكذلك في أماكن الحفر، ولابد من فحص المنزل بالكامل لغلق أي ثقوب في المنزل تدخل من خلالها سحلية البرص، كما يفضل غلق النوافذ من الداخل بشكل دائم.

القضاء علي الوزغ بالفلفل الحار والشطة

للتخلص من حشرة البرص يمكن عمل خلطة مكونة من الفلفل الحار والشطة مع كمية من الماء في زجاجة رذاذ ورش جميع أماكن الغرف بهذه الخلطة، حيث تسبب الشطة الحارة قتل الحشرات.