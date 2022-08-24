شوف عروض بنده بأوفر عروض العودة إلى المدارس على المنتجات في السعودية panda

نأتي لكم مع أقوى عروض العودة إلى المدارس وأكبر توفير في عروض بنده السعودية، بحيث تحتوي مجلة بنده التي أصدرتها مؤخرًا على أكثر المنتجات التي يزداد الطلب عليها، لتوفرها لكم بالإضافة إلى تخفيضات كبرى، لتكون أسعار المنتجات بعد الخصومات موفرة للغاية، كما نأتي لكم بتشكيلة من الأغذية التي يمكن إعداد وجبات طعام لذيذة منها للأطفال خلال اليوم الدراسي.

عروض بنده بأوفر عروض العودة إلى المدارس

لإعداد أشهى الشطائر نقدم لكم مختلف أنواع الخبز من هايبر بنده، مثل الخبز الأبيض وخبز البرجر والتوست، بالإضافة إلى خيارات أخرى مثل أنواع متعددة من الفطائر وأيضًا الكرواسون، ولحشوة مميزة يمكنكم إعداد مزيج من الأجبان لتكون الطبقة الأساسية هى الجبنة الكريمي، ولإضافة نكهة رائعة للشطائر يفضل إضافة شرائح الجبن الذي يستخدم مع البرجر أو جبن الشيدر، ومن ثم وضع الساندوتش في المايكروويف أو ماكينة صنع الساندوتش لتذوب الجبنة، كما يمكنك إضافة حشوات أخرى مغذية إلى الخبز مثل زبدة الفول السوداني أو اللبنة، كما توجد كيك البروانيز والتي يمكن تناولها في الفطور أو خلال اليوم مع كوب من مشروبك المفضل، وإليكم عروض بنده مع الأسعار.

براونيز كلاسيك 320 جرام، بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 49.95 ريال سعودي.

2 عبوة خبز بالحليب 700 جرام، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 13.50 ريال سعودي.

2 عبوة جبن شيدر قابلة للدهن 480 جرام، بسعر 33.95 ريال سعودي بدلًا من 41.95 ريال سعودي.

زبدة الفول السوداني عبوة 454 جرام، بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 31.95 ريال سعودي.

عروض بنده الصفحة الرئيسية

تتضمن الصفحة الرئيسية في مجلة بندة الأسبوعية “موسم بنده” دومًا أفضل العروض على الأغذية الأساسية في معظم الأكلات مثل الزيوت والأرز، مع تخفيضات إضافية للمنتجات لأعضاء بنده بلس، كما تتوافر عبوات موفرة من المنتجات، فتحصل على أكثر من منتج بسعر المنتج الواحد، والمزيد من التخفيضات تقدمها لكم بنده بشكل أسبوعي.

عبوة 9 لتر من زيت ذرة من عافية، بسعر 99.95 ريال سعودي بدلًا من 121.95 ريال سعودي.

3 أكياس أرز مزة بسمتي 5 كجم، بسعر 84.95 ريال سعودي بدلًا من 127.50 ريال سعودي، ويمكن لكل عميل الحصول على عرضين من الأرز.

شبيهة جبن كريمي قابلة للدهن، عبوتين 500+500 جرام، بسعر 23.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

كل تلك العروض يمكنكم الاستفادة منها خلال أسبوع عروض بنده بدايةً من 24 أغسطس 2022 وحتى 30 أغسطس في كافة الفروع بالسعودية.