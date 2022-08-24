انت الان تتابع خبر طريقة عمل باستا فلورا المانجو.. استغلي الموسم وخلي حلوياتك كلها منها والان مع التفاصيل

طريقة عمل باستا فلورا المانجو

رياض - احمد صلاح - استغلّي موسم المانجو وحضّري ألذ، سبق وشاركنا معكم وصفات حلوى متعددة تعتمد على ثمرة المانجو، أبرزها ايس كريم المانجو، سموذي المانجو وكيكة المانجو، واليوم سنشارك طريقة باستا فلورا الشهيرة لكن هذه المرة بإضافة المانجو إليها، إليك المقادير وخطوات التحضير

في برنامج “أكلة أمي” الذي يُبث عبر قناة الفضائية الأولى، يشارك الشيف أحمد المغازي مع متابعي البرنامج طريقة عمل الباستا فلورا بالمانجو مع ذكر أسرار نجاحها وأسباب فشلها من ناحية أخرى.

مكونات عمل باستا فلورا المانجو

• نصف كيلو دقيق

• ٢٥٠ غ زبدة بحرارة الغرفة، ١٢٥ غ سكر مطحون

• بيض عدد اثنين

• ظرف فانيليا، ظرف باكينغ باودر

مكونات الحشوة:

• مانجو مقطع قطع صغيرة

• نصف كوب سكر

• ملعقتين طعام زبدة

• ملعقة كبيرة نشاء

• ربع كوب ماء

طريقة تحضير باستا فلورا المانجو

• نضع المكونات الجافة وننخلها ثم نضيف تدريجيًا المواد السائلة ونمزج بينهم

• نحضر قالب تشيز كيك غير لاصق، ونمدّ العجينة بعد تخمّرها تمامًا كما نمد طبقة البسكويت في التشيز كيك

• قم ندخلها الفرن لمدة ١٥ د حتى تُخبز

• في حلة نضع المانجو ومكونات الحشوة ونطبخهم حتى يتجانسوا

• عندما تبرد الحشوة نضعها داخل التارت ونتركها تبرد ساعة قبل التقديم

• يمكن أن تزين بالسكر المطحون

بالهناء والشفاء