انت الان تتابع خبر مسابقة العقيدة الصافية السؤال الرابع والعشرون: جاوب من هنا واكسب 500 جنيه يومياً والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جاءت مسابقة العقيدة الصافية في مقدمة عمليات البحث خلال الساعات الماضية على المحرك الشهر جوجل، بعد صدور السؤال الرابع والعشرون.

ويتابع عدد كبير من المواطنين مسابقة العقيدة الصافية خاصة وأنها تحتوي الكثير من معلومات دينية، وجوائز مالية مختلفة للفائزين.

وطلقت وزارة الأوقاف هذه المسابقة بداية من يوم السبت الموافق من الأول شهر المحرم لعام 1444 هجرياً، لإلقاء الضوء على عدد من مسائل علم العقيدة من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، بما يسهم في تعريف المسلم بمسائل العقيدة الصحيحة.

مسابقة العقيدة الصافية السؤال الرابع والعشرون:

وكان السؤال الرابع والعشرون من المسابقة هو أي سورة ورد قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما»، وما رقم تلك الآية؟

رابط الإجابة على مسابقة العقيدة الصافية السؤال الرابع والعشرون:

ويمكن الإجابة عن السؤال السادس عشر للمسابقة عن طريق الضغط هنا.

جوائز مسابقة العقيدة الصافية:

1- جائزة قدرها 500 جنيه للطلاب بالتعليم قبل الجامعي بشكل يومي ، واخري بنفس المبلغ أمام الجميع.

2- ج5 جوائز قيمة كل جائزة منها 1000 جنيه للأكثر مشاركة.

3- 5 جوائز قيمة كل جائزة منها 1000 جنيه للإجابة على جميع الأسئلة مجمعة في نهاية المسابقة.