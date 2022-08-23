زيوت طبيعية لكل أنواع الشعر.. عشان تعملي كيرلي استعملي زيت جوز الهند

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زيوت طبيعية لكل أنواع الشعر

رياض - احمد صلاح - في مقالنا هذا جمعنا لك مجموعة منذات فائدة كبيرة ومتعددة لكل نوع من أنواع الشعر، حتى تطلعي على نوع الزيت الخاص بنوع شعرك ومن ثم تتعرفي على فوائده، لأن العلاج بالزيوت الطبيعية فيه عدد من الإيجابيات التي تفتقدها المواد الكيميائية العلاجية ولعلّ خلوّه تماما من المركبات الكيميائية هو ما يجعل استخدامه أكثر أمانًا، أما الآن سوف نضع بين أيديكم هذه الزيوت التي أثبتت فعاليتها على تغذية وترطيب الشعر وزيادة لمعانه ومرونته أبرزها زيت الأرغان وزيت جوز الهند الخام.

هنالك عشرات بل مئات من الزيوت الطبيعية التي يمكن استخدامها للعناية بالشعر أو لعلاجه، لكننا سوف نقتصر على بيان أهمية وفوائد ثلاثة منها، زيت جوز الهند للشعر المجعد (الكيرلي)، زيت الزيتون للشعر التالف والمتعب وأخيرًا زيت الأفوكادو للشعر الناعم الذي يتساقط باستمرار.

زيوت طبيعية للعناية بالشعر

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند للعناية بالشعر

يمكن أن يكون زيت جوز الهند الخيار الأمثل لصاحبات الشعر الكيرلي أو المجعد، حيث أنه يساهم بترطيب خصيلات الشعر وإعطائها شيء من اللمعان ومنع تساقطها أو تقصقها

زيت الأفوكادو

زيت الافوكادو للعناية بالشعر

بما أن ثمار الأفوكادو مصدر للدهون الطبيعية النافعة، يمكن استخدامها كمرطب ومرمم لأصحاب الشعر الناعم الذي يتصف بحساسيته وكثرة تساقطه.

زيت الزيتون البكر

زيت الزيتون للعناية بالشعر

وأخيرًا، فإن أصحاب الشعر المتعب يمكن أن يقوموا باستخدام زيت الزيتون وذلك للتخفيف من تساقط الشعر ومد الجذور بالفيتامينات.