انت الان تتابع خبر طريقة عمل بسبوسة السينابون.. وصفة لذيذة وجديدة فاجئ بيها عيلتك والان مع التفاصيل

طريقة عمل بسبوسة السينابون

رياض - احمد صلاح - إليك طريقة عملالجديدة والتي تجمع بين طبقيّ حلوى مفضلين لدى الغالبية وهما البسبوسة المتعارف عليها والسينابون المتميزة بنكهة القرفة الخاصة، مؤخرًا أصبحت حشوات البسبوسة تتنوع بين نكهات مختلفة أبرزها المانغو، النوتيلا واللوتس، لكن اليوم سنستعرض لكم البسبوسة بحشوة السينابون، نتمنى أن تنال إعجابكم

تقريبًا نفس مراحل إعداد باقي أنواع حلوى البسبوسة التي اعتدنا عليها، مع تغييرات بسيطة في الحشوة وإعدادها وتقليل كمية “الشربات” التي تتم تسقية الحلوى بها، مع زيادة ملحوظة في القرفة والتي تشكل أساس نكهة السينابون الخاصة

مكونات عمل بسبوسة السينابون

• كوب سميد خشن، كوب حليب باودر

• كوب شربات، كوب حليب

• نصف كوب سكر، نصف كوب زيت نباتي

• علبة قشطة، نصف علبة كريما حلويات

• ظرف خميرة، ظرف فانيلا، ملعقة كبيرة قرفة

طريقة تحضير بسبوسة السينابون

• تُمزج جميع المكونات الجافة

• ثم تُضاف إليها المكونات السائلة تدريجيًا

• قومي بسكب الخليط في صينية الفرن وأدخليها على فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠

• بعد أن تنضج قومي بتسقيتها بالشربات

• انتظري أت تبرد تمامًا في الثلاجة

• ثم أضيفي على الوجه طبقة من الكريما والقرفة.

بالهناء والشفاء