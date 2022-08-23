نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيرجع كأنه جديد.. تنظيف سيراميك الحمام من البقع الصعبه والتكلسات والجير بمكون سحري خطير بدون تعب أو مجهود في المقال التالي

تبحث ربات المنزل عادةً عن طرق فعالة لتنظيف سيراميك الحمام، من أجل التخلص من الطبقات الكلسية الناتجة من الاستحمام واستخدام الماء والصابون، إلى جانب البقع التي تظل عالقة به وتلعب نظافة سيراميك الحمام دوراً مهماً في إظهار الحمام نظيفاً لامعاً بما يبعث على الشعور بالراحة النفسية، لذلك نقدم لك بعض الحيل التي تساعدك على تنظيف سيراميك الحمام بأبسط الوسائل الممكنة: تنظيف سيراميك الحمام من البقع الصعبه المكونات كوب من الماء ساخن.

كوب من الكلور.

ربع كوب من سائل تنظيف الأطباق.

فرشاة تنظيف خشنة.

دلو مناسب الحجم. طريقة التنظيف نقوم بملء دلو مناسب الحجم بمقدار من الماء الساخن.

ثم نبدأ بسكب الماء الساخن على أرضية الحمام المتسخ، ونترك المياه على الأرض لمدة ربع ساعة (إذ يعمل الماء الساخن على تفتيت الدهون الملصتقة).

نقوم بخلط مقدار الماء الساخن مع الكلور وسائل تنظيف الصحون معاً في وعاء واحد.

اخلطي جميع المكونات معاً، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

ثم نسكب الخليط الناتج على أرضية الحمام على كل جزء بالتساوي بالتدريج.

نبدأ بفرك الأرض جيداً، للتخلص من أي بقع أو أوساخ منها.

نعيد فرك الأرضية بذات الفرشة، حتى تزول البقع والطبقات الطلسية أو طبقات الجير بشكل نهائي.

وأخيراً نقوم بتوزيع كمية مناسبة من الماء على الأرض التي تم تنظيفها، من أجل التخلص من أي بقايا للخليط المستخدم، وإزاحة المياه إلى البلاعة. طريقة تنظيف سيراميك الحمام من البقع الصعبه باستخدام صودا الخبز المكونات 3 ملاعق من صودا الخبز.

كمية مناسبة من الماء.

وعاء عميق.

كمية مناسبة من منظف الحمام السائل. طريقة التنظيف قومي بخلط مقدار صودا الخبز مع كمية مناسبة من الماء معاً في وعاء واحد عميق.

امزجي المكونين معاً، حتى تحصلي على عجينة غليظة القوام.

قومي بفرد العجينة الناتجة على كل بلاط الحمام، مع التركيز على أجزاء السيراميك المتسخة.

اتركي العجينة على سيراميك الحمام طوال ساعات الليل.

ابدئي في الصباح الباكر بفرك العجينة (بعد أن جفت تماماً) من الأماكن التي قمتي بتوزيع العجينة عليها، حتى تتخلصي من كل البقع والطبقات الكلسية الموجودة. عمر شويل - جدة هيرجع كأنه جديد.. تنظيف سيراميك الحمام من البقع الصعبه والتكلسات والجير بمكون سحري خطير بدون تعب أو مجهود - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيرجع كأنه جديد.. تنظيف سيراميك الحمام من البقع الصعبه والتكلسات والجير بمكون سحري خطير بدون تعب أو مجهود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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