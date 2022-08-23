نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى العروض والخصومات الأسبوعية من أسواق العثيم مول في المقال التالي

تقدم أسواق العثيم مول أقوى العروض ،والخصومات ،والتخفيضات الحصرية ،والمتعددة ،والمتنوعة على جميع احتياحاتك ،ومستلزماتك كما يتواجد في العثيم مول جميع انواع الأطعمة المعلبة نوالأطعمة الجافة بأجود أنواعها نوبأسعار مناسبة نومنافسة كما يتواجد ايضا في العثيم مول اللحوم الحمراء الطازجة ،والأسماك البحرية المتنوعة ،وبإمكانك أيضا إقتناء المعدات الإلكترونية ،والأجهزة الكهربائية بأسعار منافسة نومناسبة كل هذا وأكثر تجدونه في العروض الأسبوعية والحصرية من العثيم مول. تخفيضات أسواق العثيم على المعلبات احصل على خلطة الوليمة برياني معتدل 300 جم بسعر 10.95 ريال سعودي بدلا من 15.50 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء إندومي شيعرية نكهة الدجاج اكواب 24 في 55 جم بسعر 45.95 ريال سعودي بدلا من 52.90 ريال سعودي.

إشتري أرز الوليمة مزة بسمتي 5 كجم بسعر 36.95 ريال سعودي بدلا من 44.60 ريال سعودي. إقتني أيضا أرز العائلة بسمتي أبيض 10 كجم بسعر 69.95 ريال سعودي بدلا من 92.95 ريال سعودي.

تسوق تونا ألوها خفيف 4 في 185 جم بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 25.95 ريال سعودي.

تبضع إنوفود صلصة صويا حلوة 625 مل بسعر 13.95 ريال سعودي بدلا من 18.95 ريال سعودي. تخفيضات أسواق العثيم إشتري قدر ضغط كهربائي كولين سعة 10 لتر بسعر 349 ريال سعودي بدلا من 439 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على خلاط يدوي إي تي سي 2 في 1 بسعر 60 ريال سعودي بدلا من 75 ريال سعودي.

إقتني ايضا غلاية ماء كينوود ستيل 1.7 لتر بسعر 169 ريال سعودي بدلا من 239 ريال سعودي. تسوق قطاعة خضار مولينكس بسعر 159 ريال سعودي بدلا من 199 ريال سعودي.

تبضع أيضا خلاط كينود مع مطحنة بسعر 119 ريال سعودي بدلا من 179 ريال سعودي.

احصل على خلاط كليك أون يدوي 170 واط بسعر 65 ريال سعودي بدلا من 85 ريال سعودي. إلكترنيات العثيم مول احصل على هاتف سامسونج اي 53 بسعر 1399 ريال سعودي.

إشتري أيضا تابلت سامسونج أي 7 تي 505 بسعر 1049 ريال سعودي.

كما بإمكانك إقتناء هاتف سامسونج أي 13 بسعر 665 ريال سعودي. تسوق أيضا تابلت اكسيد 32 جيجا – 2رام جيل رابع بسعر 339 ريال سعودي.

بإستطاعتك تبضع تابلت لافا أم 1000 32 جيجا – 2 رام بطارية 6000 مللي أمبير بسعر 435 ريال سعودي.

إقتني أيضا هاتف لافا واي 40 – 32 جيجا -1 رام جيل رابع بسعر 255 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى العروض والخصومات الأسبوعية من أسواق العثيم مول - ثقفني

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