اكسب 150 الف دولار مع مسابقة الحلم تعرف علي طريقة الاشتراك والفوز بكل سهولة

لقد تم الإعلان عن مسابقة الحلم مؤخرا والذي شهدت انتشار كبير بين البعض وجعلت الكثيرين راغبين في الاشتراك في تلك المسابقة فهي تمنحهم فرصة الفوز بمبلغ تصل قيمته إلى ما يقرب من 500000 مليون دولا، وسوف نقوم بتوضيح الطريقة الخاصة بالتسجيل في مسابقة الحلم، وبيان الخطوات الخاصة بالاشتراك في تلك المسابقة بشكل واضح.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

لقد قامت المملكة العربية السعودية بتمويل تلك المسابقة ودعمها من خلال قناة mbc التابعة لليعودية، وذلك باعتبارها الوكيل الرسمي لتلك المسابقة، ونحن في النقاط الآتية سوف نقدم لكم الطريقة التي تسهل عليك الاشتراك في هذه المسابقة:-.

يمكن تسجيل اشتراكك في مسابقة حلم من خلال رسالة نصية تقوم بإرسالها على رقم الهاتف ويتم تدوين كلمةDream أو حلم داخل الرسالة والقيام بإرسالها.

ككما أنه يمكنك الاشتراك أيضا عن طريق القيام بتنزيل التطبيق المخصص للمسابقة والتوجه بتسجيل الدخول إليه والاشتراك في مسابقة حلم عن طريقه.

شروط التسجيل في مسابقة الحلم

لقد أصبحت مسابقة الحلم هي بالفعل حلك وأمنية للجميع، واصبحت فككرة تشغل بالك الكثيرين ويبحث البعض عنها وذلك من أجل استغلال تلك الفرصة الذهبية المقدمة لهم على طبق من فضه، لذل تم وضع هدد من الشروط من أجل أن نحدد من عدد المشتركين ويقوم بالفوز في تلك المسابقة الأشخاص الذين يستحقون الفوز، ونحن في النقاط الآتية سوف نقوم بتقديم توضيح مبسط لاهم الشروط:-