شوف عروض العثيم الأسبوعية 24 أغسطس 2022 الموافق 26 محرم 1444 العودة للدراسة

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عمر شويل - جدة عروض العودة للمدارس من أسواق العثيم نوفرها لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني، وينتظر الالاف من عملاء العثيم عروض العثيم الأسبوعية الجديدة والتي تضم المئات من السلع الغذائية والمقاضي المنزلية التي يحتاجها المنزل بشكل اسبوعي، ونعرض لكم كافة عروض العثيم الأسبوعية 24 أغسطس 2022 الموافق 26 محرم 1444 العودة للدراسة وجميع هذه العروض متوفرة في كافة فروع أسواق العثيم.

عروض العثيم الأسبوعية 24 أغسطس 2022

اقوي عروض العثيم الأسبوعية 24 أغسطس 2022 تحتوي علي الكثير من المنتجات ومنها أرز الوليمة مزة بسمتي 10 كيلو جرام ودجاج ساديا مجمد 1000 جرام وسكر الأسرة 10 كيلو جرام من العثيم وزيت نور دوار الشمس 2.7 لتر وحليب نيدو المدعم كيس 2500 جرام بخصم 10% من سعر الكيس الأصلي وتضم عروض العثيم اليوم تخفيضات علي صابون تايد مركز اصلي 7 كيلو جرام.

عروض العثيم الأسبوعية 24 أغسطس 2022 تحتوي علي العديد من أنواع اللحوم الطازجة مثل لحم عجل بلدي بدون عظم ولحم عجل بلدي بالعظم ولحم حاشي بالعظم من العثيم ولحم حاشي بدون عظم ودجاج التنمية المميز وتوفره العثيم طازج لجميع عملائها كما توفر نشرة عروض العثيم تخفيضات كبري علي الفواكه والخضروات الطازجة.

عروض العثيم اليوم

مجلة عروض العثيم تحتوي علي العديد من أنواع الفواكه الطازجة مثل بخاري حمراء وتمر برحي وتفاح احمر وجزر مستورد وملفوف ابيض واناناس وخوخ والكثير من أنواع الفواكه الطازجة التي يمكنك شرائها من فروع العثيم بأقوى نسبة خصم كما انه يمكنك الحصول علي المخبوزات الطازجة بأنواعها المختلفة من العثيم حيث توفر عروض العثيم اليوم تورتة صغيرة مدور وبسكويت جوز الهند وكيكة يم يم 400 جرام وشابورة سمسم وحبة بركة أصابع وحمص حب وحب دوار الشمي ليمون ومالح وبقلاوة حجاب بالقشطة لمحبي البقلاوة والكثير من المكسرات والمخبوزات المتوفرة ضمن عروض العثيم الأسبوعية.

عروض العثيم علي المنتجات الغذائية توفر لعملائها خصومات علي لقمة القاضي رياض فود 500 جرام وخلطة زدني الرائعة التي يمكنك استخدامها في عمل البيتزا الإيطالية في المنزل، وأيضا خليط البسبوسة من زدني الاصلي حجم 500 جرام وشوكولاتة دار ليت كاكاو وبندق 350 جرام ودقيق الرياض المميز تخمير ذاتي 2 كيلو جرام.