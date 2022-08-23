شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل65% علي جميع المنتجات ولفترة محدودة اشتري بسرعة الآن

عروض العثيم الأسبوعية قرر متجر العثيم بتقديم عروضاً لمواطني المملكة العربية السعودية بمناسبة حلول سنة 2021م، وهذه العروض من خلالها يمكن أن يلبي المواطني ما يحتاجونه من منتجات غذائية وغيره وفي هذا المقال سنذكر لكم أبرز العروض المقدمة من العثيم يمكنك الحصول على العروض من خلال الموقع الرسمي للعثيم او من خلال زيارة أقرب فرع لسلسلة فروع عبد العثيم.

عروض العثيم على المنتجات المختلفة

بلغ سعر شنطة السفر إلى 49.95 ريال سعودي. كاسة عصير كاسة بلغ سعرها 10.95 ريال سعودي. قدر طهي بلغ سعره 79 ريال سعودي. مقلاة بطاطس بلغ سعره 177 ريال سعودي. قدر كاسل بونيتا بغطاء بلغ سعره 41.95 ريال سعودي. زيدية زجاج بلغ سعره 18.50 ريال سعودي.

أفضل عروض العثيم على المنتجات الغذائية

كما تقدم سلسلة فروع العثيم العديد من الخصومات والتخفيضات لجميع العملاء ولفترة محدودة

بلغ سعر الكيلو من أرز فاخر إلى 7.95 ريال سعودي، بينما بلغ سعر 5 كيلو من الأرز إلى 39.95 ريال سعودي. سعر هالي بن سادة بلغ 11.50 ريال سعودي. هالي بن محوج بلغ سعره 16.50 ريال سعودي. هالي جبنة قريش بلغ سعره 33.95 ريال سعودي. هالي زيت صافي “ذرة” بلغ سعره 20.50 ريال سعودي، زيت صافي “دوار شمس” بلغ سعره 18.50 ريال، زيت صافي “خليط” بلغ سعره 14.95 ريال سعودي. هالي جبنة أنواع بلغ سعره 25.50 ريال سعودي. هالي جبنة قريش بلغ سعره 33.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم الأسبوعية