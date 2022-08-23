نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى العروض والخصومات الأسبوعية والحصرية من هايبر لولو في المقال التالي

يقدم هايبر لولو أقوى العروض ،والخصومات على المنتجات المتعددة حيث يتواجد في لولو هايبر ماركت جميع أنواع الأجهزة الكهربائية بأجود أنواعها ،ومختلف أشكالها بأسعار مناسبة ،ومنافسة كما يتواجد أيضا المعدات الإلكترونية المختلفة مثل الهواتف المحمولة ،وساعات اليد ،وسماعات الأذن بأسعار مناسبة ،ويتواجد أيضا في هايبر لولو أطعمة متنوعة ،ومختلفة حيث يتواجد فواكه ،وخضروات طازجة ،واللحوم الحمراء ،والأسماك البحرية المتنوعة كل هذا ،وأكثر تجدونه في العروض الأسبوعية ،والحصرية من هايبر لولو. خصومات هايبر لولو على اللحوم احصل على سمك الحريد بسعر 15.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 26.95 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء سمك سلمون نرويجي كامل منظف بسعر 49.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 59.90 ريال سعودي.

إقتني أيضا دجاج رضوى طازج 1 كيلو بسعر 18.50 ريال سعودي بدلا من 21.25 ريال سعودي. بإستطاعتك تسوق لحم بقري هندي بسعر 26.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 36.95 ريال سعودي.

تبضع أيضا كتف لحم بقري باكستاني بسعر 28.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 36.90 ريال سعودي.

إشتري لحم عجل هندي بدون عظم بسعر 36.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 46.95 ريال سعودي. تخفيضات لولو على المعدات الإلكترونية إشتري سماعة أذن لاسلكية ماى كاندي بسعر 89.00 ريال سعودي بدلا من 129 ريال سعودي.

احصل أيضا على سوار ذكي 6 زهري هونز بسعر 159 ريال سعودي بدلا من 199 ريال سعودي.

كما بإمكانك إقتناء سماعة رأس بلوتوث توشيبا مع ميكروفون بسعر 89.00 ريال سعودي بدلا من 119 ريال سعودي. تسوق أيضا شاحن قابس 20 واط أيكون 49.00 ريال سعودي بدلا من 69.00 ريال سعودي.

تبضع مخزن طاقة 10000 مللي أمبير بسعر 89.00 ريال سعودي بدلا من 129 ريال سعودي.

إقتني مكبر صوت بلوتوث بقاعدة للجوال ماي كاندي بسعر 49.00 ريال سعودي بدلا من 79.00 ريال سعودي. عروض لولو على الهواتف إقتني هاتف فيفو واي 76 – 128 جيجا الجيل الخامس بسعر 1149 ريال سعودي بدلا من 1299 ريال سعودي.

احصل أيضا على هاتف فيفو واي 21 تي 128 جيجا الجيل الرابع بسعر 799 ريال سعودي بدلا من 859 ريال سعودي. كما يمكنك شراء هاتف أوبو رينو6 زد 128 جيجا الجيل الخامس بسعر 1199 ريال سعودي بدلا من 1499 ريال سعودي.

إشتري هاتف أوبو رينو 7 زد 128 جيجا الجيل الخامس بسعر 1499 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى العروض والخصومات الأسبوعية والحصرية من هايبر لولو - ثقفني

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