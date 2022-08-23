انت الان تتابع خبر لو فقدت المفتاح.. طرق مجنونة لفتح القفل بدون آلة وبخطوة واحدة لا غير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سنحدثكم اليوم عن فكرة عبقرية لم تسمعوا بها من قبل لفتح القفل دون الحاجة إلى كسر القفل أو كسر الباب، سنذكر لكم عدة طرق تساعدكم في فتح قفل الباب بدون أي مشاكل.

*كيف تفتح قفل الباب بخطوتين دون كسر القفل:

أكثر الناس يعانون بضياع المفتاح أو الكسر بداخله مما يضطر إلى كسر الطبلة بالكامل او الباب لذلك نقدم لك طريقة سهلة وبسيطة لفتح القفل بدون كسره حيث أنه تلك الطرق التي سنقوم بذكرها، هي طرق مجربة بالفعل ونجحت مع عدد كبير جدا، كما أن تلك الطرق ساعتين في فتح القفل دون الحاجة إلى كسره، عليكم بمتابعتنا لمعرفة كيف نقوم بفتح القفل الخاص بالباب دون اللجوء إلى كسر القفل أو كسر الباب:

1ـ ستستخدم مفتاحين، الأول خاص بالربط، والثانى خاص بالفك، ثم نقرب المفتاحيين ونجعلهم على هيئة مقص، ثم نقوم بالضغط بقوة على القفل حتى يتم فتح القفل، تحتاج تلك الطريقة إلى قوة بعض الشئ، ولكن ستجد نتيجة مبهرة.

2ـ استخدام أي إبرة من المعدن، تكون كويسة وذات سمك كبير، كما أيضا تكون ذات طول مناسب، تقوم بإدخالها بداخل القفل، حتى ينفتح.

_فتح قفل الباب بحركة واحد:

وتعتبر الطريقة الأكثر تداولا بين كل الطرق التي قمنا بذكرها، وهي عبارة عن استخدام مشبك الورق، ثم نقوم بفك المشبك وفرده، ثم جعله على هيئة سلك طويل، بعد ذلك تقوم بوضع الشبك بداخل قفل الباب، قم تقوم بتحريك المشبك يمينا ويسارا حتى يتم فتح القفل.

إن أكثر الأشخاص يخافون من استخدام هذه الطريقة لفتح الابواب بطريقة غير شرعية أو السرقة ولذلك ننبه على الجميع الاحتياط وقل القفل الداخلي حتي تمنع حالات السرقة والسطو.