وصفة سحرية بدون لمس طرد البرص من المنزل مهما كان حجمه ومش هيرجع تاني في 5 دقائق فقط

يعد البرص من احد الزواحف الضارة المكروهة التي يشتكى منها أصحاب البيوت ويرغبون بالتخلص منها وتجنب من أضرارها وطردها بأى شكل لذا يوصي بسرعة التخلص منه فور العثور عليه يعرف البرص بخفة وزنه بكونه من الحشرات التى تنتشر فى الأماكن الحارة وبالأخص الأماكن الصحراوية مع ارتفاع درجات الحرارة تنشط حركة الابراص وهي من الزواحف التى تثير الاشمئزاز.

طريقة طرد البرص من المنزل

هناك طرق عديدة وطبيعة للتخلص السريع من البرص بشكل سريع ونهائى، من الطرق المجربه

يمكن استخدام الثوم والملح عن طريق خلطها مع بعض لانهم يعتبرون من الروائح الكاره للبرص ولا يقترب منها ابدآ.

يمكن أيضا استخدام المياه الباردة يعتبر البرص من ذات الدم البارد وهو سبب تواجدها بالأماكن الدافئة والرطبة، أي أنه ينفر من البرودة، وبالتالي يمكن إبعاده وطرده دون إيذائه من خلال ملء زجاجة رذاذ الماء.

البصل يعد البصل من المواد الطاردة للبرص، ويستخدم من خلال تقطيعه لنصفين ووضعه في أماكن دخول هذه الآفات.

الفلفل أيضا يسبب التهيج والإزعاج للبرص تماما كما تزعج رائحته الإنسان، ويستخدم بمزج رذاذ الفلفل مع المياه ووضعه في زجاجة رذاذ خاصة، أو استبداله بمسحوق الفلفل الحار، ورشه في مختلف الأماكن التي قد تتواجد فيها البرص في المنازل.

المصائد اللاصقة صممت بعد المصائد لمكافحة الحشرات المنزلية الكبيرة والزاحفة، ومنها البرص، وذلك بوضع وسائد تحتوي على مواد لاصقة يلتصق فيها البرص بمجرد سيره عليها فلا يستطيع الهرب منها.

نصائح لتجنب دخول البرص للمنزل

ينصح باتباع التوجيهات والإرشادات الآتية للحد من مشاكل وجود البرص: