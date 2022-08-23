نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرد البرص من المنزل في 3 دقائق بدون لمس باستخدام هذه الخلطة الجبارة في المقال التالي
طرد البرص من المنزل يكون البرص من الزواحف المزعجة ذات الشكل المخيف تؤدي إلى رهبة الأطفال وربات المنازل بشكل دائم وعندما نكون في فصل الصيف يكثر تواجداها في المنازل مما يؤدي إلى انزعاج ربة المنزل كثيرا مما جعلها تبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعدها على التخلص منه بصفة نهائية وذلك لصعوبة اصطياده وسوف نوضح طرق طبيعية لطرد البرص من المنزل من خلال هذا المقال.
طرد البرص من المنزل
توجد بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في طرد البرص من المنزل بكل سهولة وسوف نوضح تلك الطرق من خلال النقاط التالية
- نعرف جميعا من أن البرص يخاف من الثعابين كثيرا لذلك يمكن علينا أن نحضر قشر البيض ونضعه في أماكن تواجد البرص ليظن أن ذلك القشر هو بيض ثعابين مما يجعله يهرب من المنزل.
- يعرف ورق الغار بمدى رائحته النفاذة القوية في طرد الحشرات والزواحف فيمكن أن نجهز خلطة من ملعقة من ورق الغار المطحون، الشيح، القرفة المطحونة ونخلطهم جيدا ونضع الوصفة بالقرب من أماكن تواجد البرص مما يساعد على طرده بسبب رائحة تلك الوصفة النفاذة.
- تساعد ألواح الغراء في طرد البرص من المنزل ويتم ذلك عن طريق ألواح خشبية يتم تثبيتها على الشبابيك والبلكونات قم ندهنها بالغراء وذلك عندما يقوم البرص بالدخول إلى المنزل يلتصق بتلك الألواح الخشبية.
نصائح عامة للتخلص من البرص
نجد أنه توجد بعض النصائح للتخلص من البرص وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- يجب تنظيف المنزل بشكل يومي .
- التخلص من الأثاث القديم المركون في المنزل لأنه يكون مخبأ للزواحف والحشرات.
- يجب استخدام الديتول والكلور عند المسح وذلك لأن رائحتهم النفاذة تساعد في طرد البرص.
- الحرص على عدم بقاء أماكن رطبة في المنزل وذلك لأنها تكون تمركز وجود الزواحف.
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