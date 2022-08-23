نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنصف الثمن على الأصناف الطازجة من أسواق Panda وHyper Panda في المقال التالي

عروض بنصف الثمن يمكنك أن تحصل عليها عندما تذهب للتسوق بأسواق panda وHyper Panda حيث تستمرة لمدة ثلاث أيام فقط يبدأ من يوم الأحد ويتننهي الثلاثاء أو حتى نفاذ الكمية وبمناسبة العودة للمدارس تقدم أقوى العروض والتخفيضات على الأصناف الطازجة من البقاله والسلع التمونية الضرورية، سارعوا بالشراء والتسوق قبل نفاذ الكمية. عروض بنصف الثمن على الأصناف الطازجة من أسواق Panda وHyper Panda كرواسون فرنسي بطعم الجبنة ميني، 10 حبات، بسعر 11.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

كرواسون فرنسي طازج بطعم الزعتر، 10 حبات، بسعر 14.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

موز متنوع فلبيني، سعر الكيلو 3.50 ريال بدلاً من 4.95 ريال.

جبنة فيتا دانماركي، سعر الكيلو 13.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

خبز توست ابيض يومي، وزن 600 جرام بسعر 2.50 ريال بدلاً من 5.00 ريال. عروض البقالة للأصناف الطازجة حتى نصف السعر من أسواق panda مكعبات لحم بقري برازيلي، سعر الكيلو 26.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

أرجل دجاج التنمية بوزن 450 جرام، بسعر 7.25 ريال بدلاً من 11.25 ريال.

روبيان مزرعة، سعر الكيلو 57.95 ريال بدلاً من 71.95 ريال. عروض متنوعة من السلع الغذائية والبقالة التمونية ليمون جنوب أفريقي، سعر الكيلو 4.50 ريال بدلاً من 6.95 ريال.

جبنة رومي، سعر الكيلو 39.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

شرائح صدور دجاج طرية بوزن 900 جرام، بسعر 39.95 ريال بدلاً من 44.94 ريال.

خروف سوكاني بالعظم، سعر الكيلو 54.94 ريال بدلاً من 65.95 ريال.

فيلية سمك قاروص بالجلد، سعر الكيلو 47.95 ريال بدلاً من 71.95 ريال.

دجاج مفروم اليوم وزن 400 جرام بسعر 12.95 ريال بدلاً من 16.75 ريال. أقوي عروض العودة للمدارس من Panda أنصاف صدور دجاج بلا عظم ولا بلا جلد من ساديا، وزن العبوة 450 جرام، بسعر 14.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال.

جبن كريم مطبوخة قابلة للدهن من بوك، 2 حبة × 500 جرام بسعر 24.95 ريال بدلاً من 37.95 ريال.

زيت دوار الشمس شروق وزن 2.7 لتر، بسعر 19.95 ريال.

كورن فليكس كلوفز بوزن 750 جرام، بسعر 23.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال.

كرتونة دجاج مجمد من دو، 10 حبات × 1.1 كيلو، بسعر 179.95 ريال بدلاً من 195.95 ريال. صدر ديك رومي مدخن سيارا، سعر الكيلو 69.95 ريال بدلاً من 99.95 ريال.

لبنة تركية سنبلة، سعر الكيلو 20.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال.

حلاوة طحنية سادة الجميل، سعر الكيلو 10.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض بنصف الثمن على الأصناف الطازجة من أسواق Panda وHyper Panda - ثقفني

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