شوف أقوى التخفيضات والعروض الأسبوعية من لولو هايبر ماركت

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يقدم لولو هايبر ماركت أقوى العروض المتنوعة ،والخصومات في عروضه الأسبوعية حيث يقدم لك المنتجات الغذائية مختلفة الأشكال ،والأنواع مثل اللحوم الحمراء الطازجه ،والأسماك البحرية المتنوعة ذات الجودة العالية كما يتواجد أطعمة مجففة ،وأطعمة جافة بأسعار مناسبة ،وجودة عالية ،ويتواجد أيضا في العروض الأسبوعية أقوى الخصومات على الأجهزة الكهربائية ،والمعدات الإلكترونية بماركات عالية ،وخامات جيدة كل هذا ،وأكثر تجدونه في العروض الحصرية والأسبوعية من لولو ماركت. عروض لولو هايبر ماركت احصل على لحم نعيمي أنثى الخروف كامل بسعر 35.95 ريال سعودي للكيلو بدلا من 49.95 ريال سعودي.

كما يمكنك إقتناء أناناس الفلبين بسعر 5.25 ريال سعودي للحبة بدلا من 9.75 ريال سعودي.

تسوق أيضا روبيان مزارع طازج حجم وسط بسعر 26.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 32.95 ريال سعودي. إشتري دجاج مشوي نكهات متنوعة بسعر 23.90 ريال سعودي للحبة بدلا من 26.90 ريال سعودي.

تبضع دجاج طازج (التنمية) بوزن واحد كيلو بسعر 17.90 ريال سعودي بدلا من 19.7 ريال سعودي.

إقتني أيضا سمك الباراموندي (1-2.3) بسعر 20.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 29.95 ريال سعودي. خصومات هايبر لولو إشتري حليب السعودية طويل الأجل كامل الدسم /قليل الدسم /منزوع الدسم 12في1 لتر بسعر 59.95 ريال سعودي للحبة بدلا من 69.95 ريال سعودي.

كما بإستطاعتك شراء فيريرو روشية 300 جرام بسعر 29.95 ريال سعودي بدلا من 54.50 ريال سعودي.

احصل أيضا على سائل غسيل الصحون فيري 800 مل متنوع بسعر 10.50 ريال سعودي بدلا من 16.50 ريال سعودي. تسوق صابون جرنجر ملطف / صابون ناعم 125 جرام في 6 قوالب بسعر 12.90 ريال سعودي بدلا من 19.90 ريال سعودي.

إقتني أيضا برستيج طقم أواني طهي مجموعة 7 قطع بسعر 139 ريال سعودي بدلا من 289 ريال سعودي.

تبضع شامبو بانتين 600 مل / بلسم 540 مل متنوع بسعر 16.45 ريال سعودي بدلا من 27.45 ريال سعودي. تخفيضات لولو ماركت إقتني فيليبس شاشة ذكية عالية الوضوح أندرويد 50 بوصة بسعر 1399 ريال سعودي بدلا من 1999 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء لينوفو تابلت ام 8 -8بوصة -32 جيجا بسعر 449 ريال سعودي بدلا من 549 ريال سعودي. احصل أيضا على هاتف أوبو أي 55 – 64 جيجا بسعر 629 ريال سعودي بدلا من 799 ريال سعودي.

بإمكانك تسوق راسل هوبز محمصة خبز 2 شريحة بسعر 119 ريال سعودي بدلا من 169 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى التخفيضات والعروض الأسبوعية من لولو هايبر ماركت - ثقفني

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