شوف عروض وخصومات لولو هايبر هذا الأسبوع

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عروض وخصومات لولو هايبر، يقدم لولو هايبر ماركت أقوى الخصومات على جميع احتياجاتك المنزلية وجميع مقاضيك الشهرية وتشكيلة متنوعة من المنتجات المميزة، حيث يمكنك الحصول على اللحوم الطازجة، ومنتجات الألبان، والدجاج، وتشكيلة متنوعة من الأسماك تصل إلى 70 نوع يوميا كل تلك العروض بأسعار تنافسية في هايبر لولو، كما يمكنك الحصول على شاشات التلفاز بالعديد من المقاسات المختلفة، والأجهزة الكهربائية، وهواتف المحمول الذكية كل ذلك بأسعار مخفضة كما يمكنك الحصول على خصم إضافي يصل إلى 25٪ عند شرائك منتجات تصل إلى 250 ريال، وتكون العروض سارية من 24 إلى 30 أغسطس. عروض وخصومات لولو هايبر قم بالحصول على شاشة ذكية من أيكون عالية الوضوح بحجم 58 بوصة فقط بسعر 1349 ريال سعودي بدلا من 1999 ريال للحبة. اشتري أيضا شاشة ذكية عالية الجودة من أيكون بحجم 50 بوصة فقط 1099 ريال سعودي بدلا من 1999 ريال سعودي للحبة.

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جهاز استقبال قنوات الأقمار الصناعية للتلفزيون بسعر 79 ريال سعودي بدلا من 99 ريال سعودي للحبة.

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