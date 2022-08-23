نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم 2022 وارقام الإشتراك من جميع الدول لربح الجائزة الكبرى مليون دولار في المقال التالي
يتساءل العديد من الأشخاص على مستوي أنحاء العالم والدول العربية عن كيفية الاشتراك والتقديم في مسابقة الحلم التي تعرضها قنوات mbc وتعد هذه المسابقة من أشهر المسابقات بالوطن العربي، ولذلك يتزيد البحث مع طرح مسابقات الحلم عن أرقام الاتصال من دول الوطن العربي، ونوضح لكم في هذا المقال أرقام الاتصال في مختلف الدول العربية مع توضيح خطوات الاشتراك.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم ٢٠٢٢
يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم ٢٠٢٢ والتي تعد من أكثر المسابقات التي تعطي مبالغ كبيرة للمتسابقين ومنازل في الأماكن التي يختارونها، ونتابع معكم خطوات الاشتراك في النقاط التالية.
- يقوم المشترك أولا بالاتصال على الرقم المرادف لبلده.
- ثم يقوم بعد ذلك بإرسال رسالة بها كلمة حلم أو Dream، وبعد ذلك يجيب المشترك على عدة أسئلة تقوم قناة mbc بأرسالها إليه.
- وكلما قام المشترك بالإجابة أكثر عن الأسئلة كلما زادت فرصته في الربح.
- كما يمكنه الاتصال باستمرار للإجابة على المزيد من الأسئلة، وقد تكون أحد الرابحين بالمسابقة.
أرقام الاتصال في مختلف الدول العربية لمسابقة الحلم ٢٠٢٢
وبعدما وضحنا لكم خطوات الاشتراك في المسابقة نتابع معكم أرقام الاتصال من بعض الدول العربية ومن جميع أنحاء العالم حتي يمكن لأي شخص من أي دولة عربية الاشتراك بالمسابقة وكلما زادت عدد مرات الاتصال كلما زادت فرصة الربح.
- رقم دولة مصر للاشتراك في مسابقة الحلم هو ٩٥٤٥٨، كما أنه يوجد رقم أخر للاتصال من أي مكان بمصر ٩٥٤٥٨
- أما عن رقم الاشتراك من داخل دولة الامارات هو ٦٠٧٠ حيث يمكن الاتصال من داخل أي مكان بالإمارات.
- أرقام مسابقة الحلم من داخل دولة سوريا هو ١٥٥٥ من جميع المحافظات.
- رقم الاشتراك من كافة أنحاء مدن السعودية هو ٦٥٠٤٤٤.
- رقم دولة الكويت في مسابقة الحلم هو ٤١٤١ وهو موحد لكل الشبكات في دولة الكويت.
- الاشتراك من دولة الأردن ٩٨٨٥٨ لجميع الشبكات بالأردن.
- الاشتراك من داخل دولة فلسطين ١٦٢٣ في مسابقة الحلم.
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