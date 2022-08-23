خطوات شحن شدات ببجي احصل على 7000 شدة بطريقة مضمونة 100% في ثواني هتلعب براحتك

يلجأ الكثير من لاعبي ببجي للبحث عن طريقة لشحن الشدات والتي تحتاج إلى الكثير من المال لأن الطريقة المعروفة للشحن هي من خلال بطاقة جوجل بلاي أو طريق العديد من التطبيقات التي تحتوي على شحن الشدات، لذلك سنوفر لكم طريقة بسيطة تستطيع من خلالها أن تشحن الشدة، لكن عليك أن تقوم ببعض المهام التي تمكنك من الشحن في وقت سريع والحصول على أكثر من 5000 شدة كل أسبوع.

طريقة سحرية شحن شدات ببجي موبايل Pubg Mobile احصل على 5000 شدة في ثواني

موقع شحن شدات PUBG

يوجد الكثير من المواقع التي تدعي شحن الشدات، لكن قبل الدخول عليها عليك أن تتأكد أنها صحيحة لأن الكثير منها يكون هدفه الاحتيال وسرقة حسابات ببجي الخاصة بك، لذلك سوف نذكر الموقع الرسمي لشحن الشدات وهو Pub guc new وسنذكر أيضا ما هي طريقة الشحن:

لكي تستطيع أن تسجل على الموقع عليك بكتابة اسم المستخدم.

قم بتحديد نوع الجهاز المستخدم للعب، بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة إجراء العملية.

عليك الانتظار لمدة معينة تتراوح بين الدقيقة والاثنين وذلك لكي يتم التحقق من الحساب.

قم باختيار عدد الشدات المناسب لك، ثم بعد ذلك عليك بالضغط على أيقونة تأكيد حتى تنتهي من التسجيل بنجاح.

طريقة الشحن عبر midas buy

بعد أن تم ذكر طريقة الشحن عبر موقع pub guc new هناك طريقة أخرى للشحن عن طريق موقع midas buy وتكون طريقة التسجيل مشابهة تماما للطريقة السابقة، وهي كتابة اسم المستخدم واختيار الجهاز المستخدم للعب وتنتظر أيضا تلك المدة السابقة، وبعد ذلك ستقوم بالضغط على تأكيد، وبالتالي قمنا بتوفير طريقتين للشحن بطريقة آمنة دون أن تتعرض لعملية نصب أو احتيال وبتلك الطريقة لن تدفع أي مال ولن تلجأ إلي عملية الشحن التي تحتاج إلى الكثير من المال، لذا من خلال عدة خطوات بسيطة سوف تحصل على الكثير من الشدات.