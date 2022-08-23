شوف عروض لولو على الهواتف والمأكولات وغيرها لمدة أربعة أيام فقط

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أقوى عروض لولو ماركت هذا الأسبوع تخفيضات تستمر لمدة أربعة أيام متواصلة،حيث تشمل العروض بعض أجهزة الجوال، الشاشات الذكية وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى. بالإضافة إلى ما سبق يعرض هايبر لولو أنواع مختلفة من المأكولات البحرية مثل الأسماك والروبيان. فضلاً عن اللحوم والدواجن المجمدة. أيضاً يعرض لولو ماركت بعض المنظفات والأغذية المعلبة بأسعار تنافسية. عروض لولو الإلكترونية احصل على توصيل مجاني لشاشة فيليبس الذكية مقاس 50 بوصة، ذكية عالية الوضوح، احصل عليها مقابل 1399 ريال بدلاً من 1999 ريال سعودي، بخصم نقدي قدره ستمائة ريال.

يمكنك شراء تابلت لينوفو إم 88 بوصة، سعة 32 جيجا مقابل 449 ريال سعودي بدلا من 549 ريال، بخصم نقدي قدره مائة ريال سعودي.

هاتف أوبو أي 55 سعة 64 جيجا، نظام أندرويد 11 رام 4 جيجا بايت، شاشة مقاس 6.51 بوصة، 50 ميجا بكسل، 2 ميجا بكسل، 2 ميجا بكسل، أما عن الكاميرا الأمامية فتعمل بجودة تصوير 16 ميجا بكسل، الهاتف يدعم شبكات الجيل الرابع. مخزن طاقة أوكي بقوة 20000 مللي أمبير، بسعر 99 ريال بدلا من 269 ريال، بخصم نقدي 170 ريال سعودي. هايبر لولو تجد أيضا ضمن عروض لولو هايبر ماركت أشكال متعددة من ألعاب الأطفال. المفروشات وأجهزة المطبخ الإلكترونية بأسعار مميزة.

يمكنك شراء لعبة سيارة بهلوانية بجهاز تحكم عن بعد، بسعر 25 ريال بدلا من 39 ريال. وتوفير 14 ريال سعودي. احصل على خصم بقيمة 80 ريال سعودي عند طلب محضر طعام، بلاك أند ديكر، بسعر 269 ريال بدلا من 349 ريال سعودي. لولو هايبر ماركت احصل على كيلو من اللحم السعودي الطازج، مقابل 35.90 ريال بدلا من 49.95 ريال بخصم قدره 14.05 ريال سعودي. احصل على حبة من دجاج التنمية الطازج وزن كيلو، مقابل 17.90 ريال للحبة بدلا من 19.75 ريال. مسحوق غسيل جنتو 7 كيلو متنوع، سعر الحبة 39.95 ريال بدلا من 86.95 ريال، بخصم نقدي 47 ريال سعودي.

أرز أبيض بسمتي العائلة وزن عشرة كيلو جرام. بسعر 66.95 ريال بدلا من 87.75 ريال. يسمح لكل عميل بشراء حبة واحدة بسعر العرض، في حالة الرغبة في شراء المزيد يتم المحاسبة بالسعر العادي. شوكولاتة فيريرو روسيه وزن 300 جرام. سعر العلبة 29.95 ريال بدلا من 54.50 ريال. طقم أواني طهي برستيج مجموعة مكونة من سبع قطع. بسعر 139 ريال بدلا من 289 ريال بخصم قدره 150 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض لولو على الهواتف والمأكولات وغيرها لمدة أربعة أيام فقط - ثقفني

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