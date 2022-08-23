شوف عروض العثيم راجعين للمدارس بأقوى العروض تخفيضات وخصومات جبارة على جميع المستلزمات المدرسية والمنتجات والاجهزة

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كشفت أسواق عبد الله العثيم الشهيرة في المملكة العربية السعودية عن قرب انتهاء آخر عروض العثيم الأسبوعية المميزة، حيث أن السوق الآن قامت بعمل عروض مميزة وتنصح العملاء بسرعة الذهاب إلى الماركت لاغتنام العروض الأقوى على الإطلاق، وتتمتع الماركت بشهرة كبيرة جدًا و واسعة في كل فروعها الموجودة حول العالم و أكثر ما يميزها هي العروض التي تقوم بعملها أسبوعيًا وفي كل مناسبة و هذا هو موضوع مقالنا اليوم. راجعين للمدارس بأقوى العروض في #اسواق_العثيم#راجعين_للمدارس تسري العروض من الأربعاء 17 أغسطس إلى الثلاثاء 23 أغسطس أو حتى نفاد الكمية — أسواق عبدالله العثيم (@OthaimMarkets) راجعين للمدارس بأقوى العروض في #اسواق_العثيم#راجعين_للمدارس



تسري العروض من الأربعاء 17 أغسطس إلى الثلاثاء 23 أغسطس أو حتى نفاد الكمية — أسواق العثيم (@OthaimMarkets) August 23, 2022 آخر عروض العثيم الأسبوعية في السعودية سكر الأسرة وزن 5 كيلو جرام ناعم سعره انخفض من 19 ونصف ريال سعودي حتى 13.95 ريال سعودي.

كيس أرز مزة بسمتي من شركة الشعلان وزن 5 كيلو جرام سعره وصل من 42.95 ريال سعودي حتى 29 ونصف ريال سعودي.

زيت دوار الشمس وزن 2 لتر سعر 3 ربطات وصل من 56.95 ريال سعودي إلى 37.95 ريال سعودي.

دجاج ساديا المجمد سعر 2 كرتونة انخفض من 218 ريال سعودي حتى 179.95 ريال سعودي.

شبيهة قشطة من شركة بوك سعر العلبة وصل من 18.75 ريال سعودي حتى 9.95 ريال سعودي.

صابون تايد بودرة مركز وزن 5 كيلو جرام سعره وصل إلى 84.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال سعودي. عروض العثيم لشهر أغسطس 2022م دجاج التنمية طازج وزن 1100 جرام سعر الحبة وصل إلى 18.95 ريال سعودي.

لحم الحاشي بدون عظم سعره وصل إلى حوالي 44.95 ريال سعودي للكيلو جرام الواحد.

أما سعر لحم عجل بلدي بالعظم وصل الكيلو جرام الواحد منه إلى39.95 ريال سعودي.

مانجو مصري نعومي سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل إلى 3 وربع ريال سعودي.

ملفوف أبيض كيلو جرام واحد منه وصل سعره إلى 1.25 ريال سعودي.

زود كيكة بالبرتقال واللوز سعرها وصل إلى حوالي 11 ونصف ريال سعودي.

دوناس فانسي عدد أربع حبات سعره وصل إلى 9.95 ريال سعودي.

زود كرواسون بالجبن الأبيض عدد خمس حبات سعره 8 ونصف ريال سعودي.

زود صامولي بطعم الجبن الأبيض بالحليب والزبدة سعره 2.95 ريال سعودي.

أصابع كعك بجوز الهند وصل سعره من 14.95 ريال سعودي إلى 12.95 ريال سعودي.

اللوز الني سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل إلى 34.95 ريال سعودي بعد الخصم المميزة. عمر شويل - جدة عروض العثيم راجعين للمدارس بأقوى العروض تخفيضات وخصومات جبارة على جميع المستلزمات المدرسية والمنتجات والاجهزة - ثقفني

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