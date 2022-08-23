نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات بنده اليوم 50% لفترة محدودة اغتنم الفرصة وتسوق الآن في المقال التالي
خصومات بنده اليوم، تقدم بنده عروض مستمرة ودائمة سواء المنتجات والسبعة الغذائية سواء كانت جبن او مشروبات، بالإضافة إلى أنها توفر أيضا عدد من الأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية التي يحتاج إليها الكثير من الأشخاص داخل منازلهم، فالبيت من العملاء ينتظرون عروض بنده المفضلة بشكل دوري وذاك لكي يستفيدوا بشكل كلي من تلك الخصومات والتخفيضات التي تتخطى حاجز الخمسين في المائة وأكثر، ونحن بي السطور التالية سوف نذكر لكم أهم عروض وخصومات بنده، وذلك على النحو الآتي.
عروض بنده الأسبوعية خصم 60% علي كل المنتجات بمناسبة عيد الاضحى
خصومات بنده اليوم
البعض يتساءل عن الميزة المحددة التي تقدمها بنده، والتي كانت سبب رئيسي في إقبال العديد من أجل التسوق من هذا السوق التجاري الكبير، وكانت أبرز تلك المميزات:-
- تقديم خدمة كاملة وتكامل من جميع الاتجاهات..
- توفير كافة المنتجات بجميع أنواعها وأيضا السلع بأسعار في متناول الجميع.
- تعامل مميز وخاص من قبل العاملين داخل أسواق بنده، وهذا مايجذب العملاء.
- عمل خصومات على جميع الأجهزة الكبيرة وكذلك السلع الغذائية.
- تقدم اجود وأفضل المنتجات الغذائية التي لأعلى عنها في أي بيت.
عروض بنده الخاصة
لقد تم الإعلان هعن العروض الموجودة والافصاح عنها بشكل واضح، وكان أهمها هو:-
- عروض بنده الأسبوعية يوجد كنوز لحم مفروم وزن كيلو واحد جراك بسعر 119.5جنيه.
- خصومات بنده الشهرية كما أنه يتوافر كنوز مكعبات لحم بوزن واحد كيلو جرام بسعر 154.95 جنيه.
- تخفيضات بنده اليوم اما بخصوص كنوز موز بلدي وزن كيلو جرام فسعره 159 جنيه.
- تنزيلات بنده اليومية اوراك دجاج وزن كيلو جرام بسعر 39 جنيه.
تخفيضات بنده الشهرية
- خصومات بنده الأسبوعية يوجد اطياب لانشون بالزيتون او الدجاج بسعر 89.95 جنيه، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تنزيلات بنده الشهرية حلويات شرقية مشكل كيلو واحد بسعر 49.95 جنيه، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تخفيضات بنده الأسبوعية حيث أنه توجد عنب اسود وزن كيلو جرام بسعر 11 جنيه، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض بنده الشهرية كما أنه توجد مجموعة من العروض على بيكو عني ريد بسعر 8.95 جنيه وذلك لوزن واحد كيلو جرام، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
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