نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية اليوم ولمدة ثلاثة أيام تصل إلى 75% تسوق الآن في المقال التالي
تقدم شركة العثيم الكثير من العروض المختلفة طوال الوقت، بالإضافة إلى أنها توفر لك جميع المنتجات المختلفة بأسعار أقل من باقي الأسعار التي توجد في المحلات الأخرى، وتقدم الكثير من الخصومات التي تصل إلى 70 % على الكثير من المنتجات المختلفة، فهي تعتبر من أكبر الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم جميع العروض التي تقدمها خلال هذه الفترة بالإضافة إلى أهم الخصومات التي توفرها لكم.
عروض العثيم السعودية
يوجد الكثير من العروض الخاصة بشركة العثيم في الفترة الحالية سوف نعرضها لكم من خلال هذه الفقرة :
- يوفر هايبر العثيم مانجو واحد كيلو جرام بسعر 13.25 ريال سعودي.
- أيضًا أصبح سعر زيت الزيتون في هايبر العثيم بسعر 12.95 ريال سعودي وذلك للنصف كيلو جرام وذلك بدل من سعر 21.95 ريال سعودي.
- أصبح كيلوغرام من مونتانا الفراولة بسعر 8.75 ريال سعودي وذلك بدل من سعر 11.59 ريال سعودي.
- كما أن أصبح سعر نصف كيلوغرام من الجبنة البيضاء بسعر 8.95 ريال سعودي وذلك بدل من سعر 10.50 ريال سعودي.
- أيضًا يوجد الآن اللبنة في هايبر العثيم بسعر 21.95 ريال سعودي وذلك بدل من سعر 27.95 ريال سعودي.
- كما أن اللبنة التركية الموجودة في هايبر العثيم أصبحت بسعر 14.95 ريال سعودي وذلك بدل من سعر 19.95 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم اليوم
في هذا الأسبوع يوجد الكثير من العروض المتنوعة على جميع أنواع العصائر التي سوف نذكرها لكم :
- يوجد خصم كبير على عصير لولو وذلك بطعم الليمون والنعناع.
- كما أنه أيضًا يوجد خصم على عصير الكوكتيل من مصانع لولو على عبوة النصف كيلوغرام.
- وهناك عصير لولو بطعم المانجا وطعم البطيخ وطعم الجزر كل هذا متوفر عليهم عروض هائلة.
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