نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعية على الجوال والأجهزة المنزلية وخصومات حصرية حتى نهاية أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الإسبوعية على الجوال والأجهزة المنزلية وخصومات حصرية حتى نهاية أغسطس، تضمنت عروض هايبر بنده الأخيرة والمستمرة حتى نهاية شهر أغسطس خصومات على أجهزة المطبخ ومنها : عصارة كليك أون بسعر 99 ريال بدلا من 149 ريال خصم 34%، عصارة مولنيكس بسعر 119 ريال بدلا من 139 ريال خصم 14%، قطاعة سنكور 500 واط بسعر 99 ريال بدلا من 129 ريال خصم 23%، مطحنة قهوة مولنيكس بسعر 139 ريال بدلا من 179 ريال خصم 22% ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية.

عروض بنده الاسبوعية على الجوال والأجهزة

يقدم هايبر بنده خصومات نهاية الشهر على أجهزة المطبخ ومنها : غلاية سنكور بسعر 119 ريال بدلا من 159 ريال خصم 25%، غلاية كهربائية سنكور بسعر 69 ريال بدلا من 89 ريال خصم 23%، محضرة طعام مولنيكس بسعر 279 ريال بدلا من 449 ريال خصم 38%، قدر ضغط كهربائي بالسون سعة 6 لتر بسعر 289 ريال بدلا من 399 ريال خصم 28%،مطحنة كهربائية سنكور باللون الفضي بسعر 89 ريال بدلا من 111 ريال خصم 20% و عجانة مع وعاء سنكور بسعر 349 ريال بدلا من 449 ريال خصم 22%.

عروض أجهزة المطبخ هايبر بنده

خصومات نهاية شهر أغسطس ضمن عروض هايبر بنده تضمنت كذلك : طاهية أرز سنكور بسعر 99 ريال بدلا من 129 ريال خصم 23%، خلاط يدوي اريتي 3 في 1 بسعر 119 ريال بدلا من 175 ريال خصم 32%، خلاط مع مطحنتين اريتي أبيض ورمادي بسعر 99 ريال بدلا من 165 ريال خصم 40%، قلاية بدون زيت سنكور باللون الأبيض سعة 2.6 لتر بسعر 179 ريال بدلا من 359 ريال خصم 50%، خلاط يدوي مولنيكس بسعر 119 ريال بدلا من 169 ريال خصم 30% وخلاط كليك اون 500 وات 4 في 1 بسعر 149 ريال بدلا من 189 ريال خصم 21%.

عروض الجوال تخفيضات هايبر بنده

تضمنت عروض شهر أغسطس الأخيرة لنهاية الشهر خصومات هايبر بنده ومنها عروض على الجوالات : هاتف هواوي نوفا 9 سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 1149 ريال بدلا من 1899 ريال خصم 39%، هاتف فيفو واي 33 اس سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 899 ريال بدلا من 999 ريال خصم 10%، هاتف فيفو واي 76 سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام يدعم شبكة 5 جي بسعر 1149 ريال بدلا من 1299 ريال خصم 12%، هاتف اوبو اي 55 سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 749 ريال بدلا من 919 ريال خصم 19%.

إستكمالا لسلسلة عروض الجوالات تضمنت كذلك هاتف فيفو واي 21 سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر خاص 669 ريال فقط، هاتف سامسونج اي 52 اس سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام يدعم شبكة 5 جي بسعر 1299 ريال بدلا من 1659 ريال خصم 21%، هاتف سامسونج أي 13 سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 609 ريال بدلا من 699 ريال خصم 13%، هاتف سامسونج أي 23 سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام يدعم شبكة 5 جي بسعر خاص 769 ريال ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية.