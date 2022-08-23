نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل وأقوى عروض جرير للشاشات وتنزيلات إلى أرخص سعر في الأسواق السعودية في المقال التالي
أفضل وأهم عروض وتخفيضات مكتبات جرير السعودية لشهر أغسطس 2022، عروض وتخفيضات jarir bookstore مكتبة جرير السعودية موضوع مهم وذلك لأن عروض جرير غير أي عروض في مكان آخر، في مكتبات جرير تحتوي على مجموعة كبيرة من المنتجات التي يحتاج إليها العديد من الأشخاص حيث يوجد بها كافة الأدوات المدرسية والأجهزة الإلكترونية المختلفة، وهذه المنتجات مهمة ويجب أن تكون أسعارها مناسبة للجميع، وهذا ما يتوفر في مكتبات جرير السعودي.
أقوى عروض وتخفيضات جرير على الشاشات الذكية وأجهزة اللابتوب والكمبيوتر
الفرع الرئيسي مكتبات جرير السعودية
الفرع الرئيسي من مكتبات جرير السعودية يوجد داخل مدينه الرياض عاصمه المملكة العربية السعودية وكان في بداية انشاء و عبارة عن مكتبة صغيرة بها بعض الأدوات والمستلزمات المدرسية ولكن الان اصبح اكبر المكتبات في المملكة العربية السعودية وأصبح لها فروع في كافة أنحاء المدن المملكة ويوجد بداخله مجموعة كبيرة من الأجهزة والأدوات الالكترونية وكافة المستلزمات والأدوات المدرسية المختلفة.
عروض جرير السعودية لشهر أغسطس 2022
توجد داخل مكتبات جرير السعودية هذه الأيام مجموعة من العروض تتمثل فيما يلي:
- اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير هواوي ميت اكس 2 سعته التخزينية 512 جيجابايت بسعر 7999 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير سامسونج شاشة 65 بوصة بسعر 6999 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير تلفزيون ذكي سامسونج 85 بوصه بسعر 9499 ريال سعودي.
- كود خصم جرير هاير شاشة 75 بوصه بسعر 3899 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم تي سي ال شاشة 98 بوصة بسعر 21999 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير هاير شاشة 65 بوصة بسعر 6399 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير ال جي اي 2 شاشه 55 بوصه بسعر 5999 ريال سعودي .
- كود خصم مكتبة جرير في تلفزيون ذكي ال جي سي 2 48 بوصة بسعر 5799 ريال سعودي.
- مكتبة جرير المدينة ال جي كيو ان اي دي 80 شاشة 75 بوصه بسعر 8999 ريال سعودي.
- مكتبة جرير كتب وتلفزيون ذكي ال جي 65 بوصة بسعر 4999 ريال سعودي.
- عرض جرير ال جي يو كيو 9000 شاشه 86 بوصه بسعر 10499 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين تلفزيون ذكي ال جي تي اس 55 بوصة بسعر 6499 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أفضل وأقوى عروض جرير للشاشات وتنزيلات إلى أرخص سعر في الأسواق السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.